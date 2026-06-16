Nach schwerem Sturz: Alex Marquez vor MotoGP-Rückkehr in Brünn

Alex Marquez steht kurz vor seiner Rückkehr in die MotoGP. Der Gresini-Ducati-Pilot hat nach einer medizinischen Untersuchung die Freigabe erhalten, nach Brünn zu reisen, wo an diesem Wochenende der Grand Prix von Tschechien stattfindet.

Bevor er jedoch endgültig auf die Strecke zurückkehren darf, steht noch eine letzte Untersuchung durch MotoGP-Arzt Dr. Angel Charte am kommenden Donnerstag aus.

Erst nach dieser Kontrolle kann Marquez offiziell als "fit" eingestuft werden und am ersten Freien Training am Freitagmorgen teilnehmen. Sollte die Session ohne Komplikationen verlaufen und sich der Fahrer körperlich wohlfühlen, dürfte einer vollständigen Teilnahme am Rennwochenende nichts mehr im Wege stehen.

Schwere Verletzungen nach Unfall in Barcelona

Am Dienstag wurde Marquez bereits von seinem Vertrauensarzt Dr. Samuel Antuna untersucht. Nach der Bewertung seiner Verletzungen und seines allgemeinen Gesundheitszustands erhielt der Spanier grünes Licht für die Reise nach Tschechien.

Marquez war beim Grand Prix von Barcelona am 17. Mai in einen folgenschweren Unfall verwickelt worden. Auslöser war eine Situation mit Pedro Acosta, dessen KTM auf der Strecke stark abbremste beziehungsweise zum Stillstand kam.

Der direkt dahinter fahrende Gresini-Pilot konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte auf das Motorrad seines Landsmannes. Fahrer und Maschine wurden daraufhin in der Auslaufzone von Kurve 10 durch die Luft und über den Boden geschleudert. Bei dem Unfall zog sich der Spanier zahlreiche Verletzungen zu.

Rückkehr nach zwei verpassten Rennwochenenden

Besonders schwer wogen ein Bruch des rechten Schlüsselbeins, der noch am selben Sonntag operativ versorgt wurde, sowie eine Randfraktur des siebten Halswirbels (C7). Die Nackenverletzung erforderte zwar keine Operation, galt in den vergangenen Wochen aber als zentraler Punkt seines Reha-Programms.

Aufgrund der Folgen des Unfalls musste Marquez zuletzt auf die Grands Prix in Italien und Ungarn verzichten. In Italien wurde er durch Michele Pirro ersetzt, in Ungarn übernahm Iker Lecuona seinen Platz im Team. Nun könnte Marquez zurückkehren.

Bisher schwierige Saison nach starkem Vorjahr

Nach seiner starken Saison 2025, die er als MotoGP-Vizeweltmeister abschloss, verlief das aktuelle Jahr für Marquez bislang deutlich schwieriger. Während er im Vorjahr regelmäßig auf dem Podium stand und mehrfach Zweiter wurde, tat er sich in der aktuellen Saison schwerer, konstant um Spitzenresultate zu kämpfen.

Seinen bislang größten Erfolg 2026 feierte er beim Grand Prix von Spanien. Dort gelang ihm ein viel beachteter Sieg, der zugleich Ducatis erster Erfolg des Jahres war.

Bereits 2025 hatte Marquez auf derselben Strecke gewonnen und damals seinen ersten MotoGP-Sieg überhaupt gefeiert. Der erneute Triumph in Spanien ist bislang jedoch sein einziges Podiumsergebnis in der laufenden Saison geblieben.

Als zweitbestes Resultat steht ein sechster Platz in Brasilien zu Buche. Mit 67 Punkten belegt Marquez derzeit Rang neun der Fahrerwertung - 113 Zähler hinter der Tabellenspitze.