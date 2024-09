Nachfolger von Lin Jarvis: Paolo Pavesio wird neuer MotoGP-Chef bei Yamaha

Der Nachfolger von Lin Jarvis bei Yamaha steht fest: Paolo Pavesio wird den Briten als Leiter des MotoGP-Programms im Jahr 2025 ersetzen. Das hat der japanische Hersteller am Montag nach dem Aragon-Grand-Prix bestätigt.

In den vergangenen zehn Jahren hatte Pavesio verschiedene Positionen in verschiedenen Abteilungen von Yamaha Europe in den Niederlanden inne, dem gleichen Büro, in dem Jarvis sechs Jahre lang arbeitete, bevor er 1999 in die MotoGP kam.

Der Italiener, der derzeit Mitglied des Management-Komitees von Yamaha Motor Europe ist, hat bisher keine aktive Rolle im MotoGP-Fahrerlager gespielt, verfügt aber über Erfahrung im Rennsport durch die Superbike-WM-Teams der Marke.

Lin Jarvis geht nach 25 Jahren als Yamaha-Rennchef in den Ruhestand

Foto: Motorsport Images

In seiner neuen Rolle wird Pavesio nicht nur das Yamaha-Werksteam, sondern auch die Beziehung zum neuen Satellitenteam Pramac managen, mit dem der Hersteller einen mehrjährigen Vertrag geschlossen hat. Als Fahrer sind Miguel Oliveira und Jack Miller vorgesehen, eine Bestätigung steht aber noch aus.

Ursprünglich wollte Yamaha für das Satellitenteam einen Rookie und einen Routinier verpflichten. Da Pramac zunächst als eine Art "Teamlabor" dient, um die Entwicklung der M1 zu beschleunigen, erscheint aber auch die Wahl zwei erfahrener Piloten logisch.

Zudem arbeitet Yamaha an der Verstärkung seines Testteams und beabsichtigt, den derzeitigen Tech3-GasGas-Fahrer Augusto Fernandez für diese Aufgabe zu verpflichten. Der Spanier wird zusammen mit Cal Crutchlow, der seit Anfang des Jahres verletzungsbedingt ausfällt, in einem erweiterten Testteam fahren.

Pavesio wird in große Fußstapfen treten, denn Jarvis war in den letzten 25 Jahren ein wesentlicher Bestandteil von Yamahas Erfolg in der MotoGP. Er stieß 1999 noch in der Zweitakt-Ära zum Team. Zuvor hatte er sechs Jahre lang in der Marketing- und Kommunikationsabteilung von Yamaha Europa gearbeitet.

Im April dieses Jahres gab Jarvis seine Entscheidung bekannt, sich am Ende dieser Saison aus der MotoGP zurückzuziehen. In Vorbereitung auf seinen Abschied ging er noch mehrere große Aufgaben an, um Yamaha für die Zukunft zu wappnen.

Er überzeugte Fabio Quartararo davon, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen, was seine Hauptpriorität war. Die zweitwichtigste Aufgabe bestand darin, eine neue Satelliten-Partnerschaft zu schließen, die in Form von Pramac gefunden wurde.

Außerdem hat der scheidende Yamaha-Rennleiter eine Reihe von hochrangigen Ingenieuren und Technikern eingestellt, unter anderem von Ducati, um die Lücke zur Spitze in den kommenden Jahren zu schließen. Im Alter von 66 Jahren übergibt er sein Amt am Ende der Saison an Pavesio und geht in den Ruhestand.