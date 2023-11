Nachfolger von Marc Marquez: Setzt Honda auf Rookie Fermin Aldeguer?

Auch Anfang November ist noch unklar, wer bei Honda den freigewordenen Platz von Marc Marquez für die MotoGP-Saison 2024 übernehmen wird. Ein Kandidat ist Fabio Di Giannantonio. Aber Teamchef Alberto Puig hat seine Fühler auch nach einem anderen Fahrer ausgestreckt: Fermin Aldeguer. Offiziell ist es mit keinem der beiden Fahrer bisher zu einer Einigung gekommen.

"Nein, keine Neuigkeiten", winkt Di Giannantonio zu Beginn des Rennwochenendes in Malaysia ab. "Wir haben daran gearbeitet, aber die Situation ist immer noch so wie beim vergangenen Rennen." Wegen der Alternative Aldeguer hängt er in der Warteschleife.

Aber weiß der Italiener schon, ob sein Wechsel klappen könnte? "Nein", räumt "Diggia" ein. "Wir arbeiten an der MotoGP. Wir haben immer gesagt, dass das die Priorität ist. Wenn sicher ist, dass das nicht möglich ist, werden wir an einer Alternative arbeiten. Das Ziel ist weiterhin MotoGP."

Zwischen Thailand und Malaysia machten unter anderem Aleix Espargaro, Jorge Martin und Aldeguer einige Tage Urlaub auf Bali. Die drei Spanier kennen sich gut und verstehen sich abseits der Rennstrecke bestens.

"Fermin ist bereit für die MotoGP", ist Espargaro überzeugt. "Er ist sehr schnell. Er ist ein super netter Kerl. Er hat einen ähnlichen Stil wie Fabio [Quartararo]." Aber der erfahrene Rennfahrer meint auch, dass der Sprung ins kalte Wasser bei der aktuellen Honda-Situation knifflig wäre.

"Die Frage ist anders. Ist er bereit, in die MotoGP zu gehen und mein Motorrad oder 'Peccos' Motorrad zu übernehmen, oder zu Honda zu gehen? Das sind zwei unterschiedliche Dinge", wirft Espargaro in den Raum. "Er ist 18 Jahre alt. Mental ist er dafür noch nicht bereit."

"Technisch ist er ein schneller Fahrer. Er kann in der MotoGP sicher schnell sein. Aber mit einem Motorrad, das nicht konkurrenzfähig ist, Mühe zu haben? Ich glaube nicht, dass er dafür mental bereit wäre."

Hat Aldeguer im Bali-Urlaub Espargaro um Rat gefragt? "Er hat mich nicht nach meiner Meinung gefragt. Darüber bin ich auch froh, weil es eine schwierige Antwort ist. Ich würde sagen, ja nimm den Zug. Aber 2024 laufen alle Verträge aus. Er könnte dann [Moto2-]Weltmeister sein."

Und dann hätte Aldeguer theoretisch viele offene Türen in der MotoGP. "Aber wer sagt, dass die Honda in ein, zwei Jahren nicht wieder siegfähig ist", grübelt Espargaro und kommt zu dem Schluss: "Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage."

Fermin Aldeguer hat in dieser Saison zwei Moto2-Rennen gewonnen Foto: Motorsport Images

Was würde er in Aldeguers Situation machen? "Ich würde es tun, aber ich habe in meiner Karriere schon so viele Fehler gemacht", lacht der 34-Jährige. "Vor allem bei Teamwechseln. Ich meine, er ist 18. Auf Bali hat er mehr Zeit mit meinem Sohn Max verbracht als mit mir."

"Er ist Max viel näher, weil der Altersunterschied zwölf Jahre beträgt. Zu mir sind es 18. Wenn er den Zug jetzt nicht nimmt, wird er noch weitere Chancen bekommen." Die Frage ist auch, was Luca Boscoscuro zur Honda-Anfrage sagt.

Marc Marquez: Honda muss Geld ins Motorrad investieren

Denn Speed Up hat den Moto2-Vertrag von Aldeguer bereits für 2024 verlängert. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass dieser Vertrag gelöst wird und Aldeguer im nächsten Jahr MotoGP fährt, dann würde Honda auf einen kompletten Rookie setzen.

Wäre das ein kluger Schritt? "Es hängt davon ab, welche Strategie sie fahren wollen", meint Marquez über seinen Nachfolger. "Natürlich versuchen sie, das Beste für das Projekt zu tun. Und das Beste für das Projekt ist es, das ganze Geld ins Motorrad zu investieren."

Marc Marquez rät Honda, den Fokus komplett auf die Entwicklung zu legen Foto: Motorsport Images

"Es würde keinen Sinn machen, wenn man ein Motorrad hat, das nicht gut performt, und den besten Fahrer im Feld daraufsetzt. Zunächst braucht man das Motorrad und dann muss man den besten Fahrer holen."

Für Marquez macht es deshalb keinen Unterschied, wer im nächsten Jahr dieser Fahrer ist: "Das ist meine Meinung. Sie haben ihre Strategie. Ich weiß ein wenig darüber, werde sie aber nicht sagen, weil sie euch informieren müssen."

Für Iker Lecuona wäre es "persönliche Enttäuschung"

Sollte Aldeguer den Platz bekommen, dann wäre das für einen Fahrer ein Tiefschlag: Iker Lecuona. Der Spanier hat sich Hoffnungen darauf gemacht, aus der Superbike-WM in die MotoGP zurückkehren zu können. Momentan ist er aber keine Alternative.

"Vor meinem letzten Rennen in Jerez habe ich mit ihm [Puig] gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder in der Superbike-WM sieht. Mein Ziel war es, wieder mit einem Werk zu unterschreiben, um sicher zu sein", sagt Lecuona.

Er und Xavi Vierge wurden bereits von Honda offiziell für zwei weitere Jahre in der Superbike-WM bestätigt. Lecuona hat in diesem Jahr zwar schon einige MotoGP-Rennen als Ersatzfahrer bestritten, aber für eine Vollzeitsaison kommt er nicht infrage.

Iker Lecuona wäre gerne zu Honda in die MotoGP zurückgekehrt Foto: Motorsport Images

"Wenn ich ehrlich bin, sollten sie einen Fahrer ohne Erfahrung nehmen, dann treffen sie eine falsche Entscheidung", findet Lecuona. "Marc geht, weil er das Motorrad nicht verbessern kann. Wenn man einen jungen Fahrer nimmt, kann man nicht erwarten, dass er das Motorrad entwickelt."

"Weil er alles lernen muss. Für mich wäre es nicht der richtige Zeitpunkt, einen jungen Fahrer zu nehmen. Auf der einen Seite verstehe ich das, auf der anderen Seite nicht. Ich glaube nicht, dass es für Honda gut wäre, diesen jungen Fahrer zu nehmen."

Aber speziell aus Lecuonas Sicht wäre das für ihn selbst bitter: "Für mich persönlich wäre das sehr traurig. Es wäre anders, wenn sie jemanden wie Quartararo nehmen würden. Also einen richtigen Fahrer, der das Motorrad entwickeln kann, und nicht einen im Vergleich zu mir jüngeren Fahrer."

Joan Mir wünscht sich Fahrer mit Erfahrung

Das sieht auch Joan Mir so. Er würde sich einen Teamkollegen mit Erfahrung wünschen: "Als Fahrer und in unserer momentanen Situation wären alle Informationen, die wir von außen bekommen könnten, sehr hilfreich."

Joan Mir würde sich von Alberto Puig einen erfahrenen Fahrer wünschen Foto: Motorsport Images

"Unsere Aussagen sind vorhanden. Honda versteht die Probleme und muss sie lösen. Aber wenn ein weiterer Fahrer mit Erfahrung seine Meinung abgeben und vielleicht einen Weg vorschlagen könnte, dann wäre das eine Hilfe."

"Wenn ich ehrlich gesagt für mich spreche, dann wünsche ich mir einen Fahrer mit Erfahrung", hält Mir fest. "Aber ich weiß es nicht für das Projekt. Sie müssen sich entscheiden."

Viel Zeit bleibt Honda nicht mehr. Am 28. November sollte der neue Fahrer beim Test in Valencia auf dem Motorrad sitzen.

