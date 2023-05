Nächste WM-Punkte in Le Mans: Jonas Folger hat nun mehr Zähler als Joan Mir

Jonas Folger nahm beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans drei WM-Punkte mit. Der Deutsche fuhr im Hauptrennen mit seiner Tech3-GasGas als 13. und Letzter ins Ziel. Am Samstag war Folger im Sprint noch gestürzt.

"Der Sprint war bis zum Sturz recht gut", berichtet der KTM-Testfahrer. "Ich habe Dinge getan, die ich schon das ganze Wochenende ändern wollte. Ich habe an meinem Rhythmus gearbeitet. Nach einigen Runden hatte ich ein gutes Gefühl und die Pace war okay."

Auch im Sprint fuhr Folger am Ende des Feldes hinter den anderen beiden Ersatzfahrern Danilo Petrucci (Ducati) und Lorenzo Savadori (RNF-Aprilia). Für Folger ging es bei seinen Renneinsätzen als Ersatz für Pol Espargaro darum, ein Gefühl und Speed aufzubauen.

"Leider bin ich in Kurve 7 gestürzt. Ich fühlte mich gar nicht am Limit, also war es ein seltsamer Sturz. Schade, denn es war ein gutes Rennen." Am Sonntag lief es dann besser. Folger spulte seinen Rhythmus ab und wurde mit WM-Punkten belohnt.

"Ich freue mich über die Punkte, aber ich hatte mir eine etwas bessere Pace erhofft", lautet sein Fazit. "Beim Start hatte ich wieder etwas Mühe mit den neuen Reifen. Aber gegen Ende habe ich meine Rundenzeiten verbessert."

Schritt für Schritt tastet sich Jonas Folger zurück in die MotoGP Foto: Motorsport Images

"Da ist etwas seltsam. Beim nächsten Test werde ich mich dem widmen. Ich freue mich, dass ich hier für das Team gefahren bin und bedanke mich bei allen, dass sie sich so gut um mich gekümmert haben. Es war eine Freude für mich."

Im französischen Tech3-Team herrschte am Sonntag Feierstimmung. In der Moto3-Klasse sorgte Daniel Holgado für den ersten Heimsieg des Rennstalls von Herve Poncharal. Und in der MotoGP sorgte Folgers Teamkollege Augusto Fernandez mit Platz vier für ein Ausrufezeichen.

Mit der Leistung Folgers ist Teammanager Nicolas Goyon, der 2017 dessen Crewchief war, zufrieden: "Jonas hatte ein schwieriges Rennen und fand keinen guten Rhythmus. Aber er ist sitzengeblieben, was viele Fahrer nicht geschafft haben. Es wurde ein ordentliches Ergebnis. Das brauchen wir von ihm."

Nach Austin sammelte der Deutsche zum zweiten Mal WM-Punkte. Er hat nun insgesamt sieben Zähler auf dem Konto und ist noch vor Honda-Werksfahrer Joan Mir, der fünf Punkte hat, auf WM-Platz 20. An zwei seiner drei Rennwochenenden hat Folger angeschrieben.

Ob er auch beim Grand Prix von Italien in Mugello im Renneinsatz sein wird, ist offen. Espargaro peilt sein Comeback an, aber es steht noch nicht fest, ob der Spanier dafür körperlich schon bereit sein wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.