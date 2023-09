Nächster Anlauf in Ungarn: Rennen der Superbike-WM 2024 und MotoGP 2025?

Zweimal gastierte die Motorrad-Weltmeisterschaft bisher in Ungarn. In den Jahren 1990 und 1992 wurde auf dem Hungaroring bei Budapest gefahren. In den vergangenen 15 Jahren gab es diverse Projekte, um die MotoGP zurück nach Ungarn zu holen. Alle Pläne scheiterten.

Im Jahr 2008 wurde der Balatonring angekündigt. Mit dem Bau der Strecke wurde auch begonnen, aber die Finanzkrise machte dem ambitionierten Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Die Anlage wurde nie fertiggestellt.

In jüngerer Vergangenheit wurde in Ostungarn ein neues Projekt vorgestellt. In der Nähe von Debrecen sollte eine neue Rennstrecke entstehen. Verträge mit MotoGP-Promoter Dorna Sports wurden unterzeichnet. 2023 sollte dort das erste Rennen stattfinden.

Aber auch dieses Vorhaben wurde nie realisiert. Mit dem Bau des "Magyar Nemzetközi Motodrome" wurde schließlich nie begonnen. Auch bei diesem Projekt scheiterte es letztendlich an der Finanzierung.

In Ungarn ist aber trotzdem eine neue Rennstrecke entstanden, die im Mai 2023 eröffnet worden ist. Der "Balaton-Park-Circuit" befindet sich am östlichen Ende des Plattensees. Der Kurs ist 4,115 Kilometer lang und besteht aus zehn Links- und sechs Rechtskurven.

Nun wird an Plänen gearbeitet, die MotoGP und die Superbike-WM in naher Zukunft nach Ungarn zu bringen. Dorna Sports kooperiert dabei mit der Hungarian Mobility Development Agency (HUMDA). Es werden zwei Projekte parallel verfolgt.

Der Balaton-Park-Circuit soll schon 2024 im Kalender der Superbike-WM stehen. Gleichzeitig soll die Strecke als Reservestrecke im Kalender der MotoGP aufscheinen. Dafür braucht es die entsprechende FIM-Homologation.

Auch die Auslaufzonen des Hungarorings sollen für die MotoGP adaptiert werden. Entsprechende Pläne sollen schon länger in der Schublade liegen. Geplant ist derzeit, dass die Königsklasse ab der Saison 2025 auf dem Hungaroring fahren wird.

Die Superbike-WM gastierte übrigens von 1988 bis 1990 dreimal auf dem Hungaroring.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.