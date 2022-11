Takaaki Nakagami gibt MotoGP-Comeback am Valencia-Freitag

Audio-Player laden

Nach drei verpassten Rennen versucht Takaaki Nakagami nun beim MotoGP-Saisonfinale 2022 in Valencia sein Comeback. "Ich will es morgen im ersten Freien Training probieren und anschließend entscheiden. Hoffentlich geht es", sagt der LCR-Honda-Pilot.

Am 18. September hatte sich Nakagami beim Unfall mit Marc Marquez in der ersten Runde des Aragon-Grand-Prix zwei Finger der rechten Hand verletzt. Neben Schnittwunden wurden im Krankenhaus auch Sehnenverletzungen festgestellt und Nakagami wurde direkt am folgenden Tag (19. September) operiert.

An den Rennwochenenden in Thailand, Australien und zuletzt Malaysia wurde Nakagami von Honda-Testfahrer Tetsuta Nagashima vertreten, während er sich von der Operation erholte. Die Erholung begann Nakagami aber nicht direkt nach der Operation. Stattdessen bestritt er nur eine Woche nach Aragon erst noch den Japan-Grand-Prix in Motegi, bei dem er sich unter starken Schmerzen auf P20 ins Ziel kämpfte.

Vor heimischen Fans in Motegi brachte Nakagami ein Aufgeben nicht übers Herz Foto: Motorsport Images

In Rückschau wäre es vielleicht besser gewesen, Nakagami hätte sich wenige Tage nach der Operation nicht sofort wieder auf seine LCR-Honda gesetzt. Weil es sich dabei aber um sein Heimrennen handelte, brachte der Japaner ein Aussetzen dort nicht übers Herz.

"Rückblickend sagt es sich natürlich leicht, dass es ein Fehler war. Letzten Endes war es meine Entscheidung. Ich wusste, dass es sein sehr großes Risiko war", sagt Nakagami und erinnert sich an das Motegi-Wochenende: "Es war im Grunde unmöglich, mitten am Wochenende aufzuhören. Schließlich war es mein Heim-Grand-Prix und wegen COVID-19 noch dazu mein erster seit drei Jahren."

"Ich hatte keine andere Wahl als weiterzufahren und das Rennen zu beenden. Und abgesehen vom Ergebnis bin ich auch recht zufrieden. Die wirklich schwierige Zeit begann danach. Jetzt aber bin ich zurück im Fahrerlager und will das Wochenende genießen. Druck habe ich keinen und konkrete Erwartungen auch nicht", so der LCR-Honda-Pilot.

An der rechten Hand braucht Nakagami in Valencia einen Sonderhandschuh (Foto: Motegi) Foto: Motorsport Images

Und wie geht es Nakagami jetzt, unmittelbar vor seinem geplanten Comeback in Valencia, körperlich? "Die zurückliegenden Wochen nach der Operation, es war ja fast ein Monat, waren wirklich schwierig", räumt er ein und sagt: "Meine Erholung geht von Tag zu Tag voran. Aber das Gefühl in der Hand ist natürlich nicht bei 100 Prozent, wie es mit der linken Hand der Fall ist."

Schmerzen in den zwei betroffenen Fingern der rechten Hand hat Nakagami "eigentlich nicht", wie er sagt. "Die Beweglichkeit ist noch nicht dieselbe wie links, aber es wird von Tag zu Tag besser. Das ist ein gutes Zeichen."

Dennoch ist Nakagami bei seinem Comeback am Freitag auf Unterstützung angewiesen. So trägt er an den linken Hand einen speziellen Handschuh: "Der kleine Finger ist stark geschwollen. Deshalb passt mir der Standard-Handschuh nicht. Ich habe aber schon mit XON (Handschuhhersteller; Anm. d. Red.) gesprochen. Sie fertigen mir eine Sondergröße an."

