Nakagami pausiert auch in Australien: Wieder springt Nagashima ein

Audio-Player laden

Takaaki Nakagami wird auch den Grand Prix von Australien auslassen. Der Japaner hat sich beim Aragon-Rennen bei dem Unfall in der ersten Runde zwei Finger an der rechten Hand verletzt. Der Ringfinger und der kleine Finger mussten daraufhin operiert werden.

Trotzdem nahm Nakagami anschließend bei seinem Heimrennen in Motegi (Japan) teil. Allerdings musste er sich danach einer weiteren Operation unterziehen und verpasste deshalb den Grand Prix von Thailand.

Nun wurde auf ärztlichen Rat hin entschieden, dass es besser ist, wenn Nakagami ein weiteres Wochenende pausiert. Das Ziel lautet, beim Grand Prix von Malaysia (23. Oktober) ein Comeback zu geben. Dafür muss Nakagami einen weiteren Check der Ärzte bestehen.

In Malaysia will Takaaki Nakagami wieder zurückkehren Foto: LCR

"Nach dem Japan-Grand-Prix hatte ich eine weitere Operation an den beiden Fingern. Sie werden Tag für Tag besser", berichtet Nakagami. "Es ist aber immer noch schwierig, einige Gegenstände zu greifen. Ich fühle mich in Ordnung und habe keine Schmerzen."

"Aber der Arzt hat empfohlen, dass ich zwei weitere Wochen pausiere. Deshalb verpasse ich Australien. Kommenden Montag habe ich eine weitere Untersuchung. Dabei werden die Nähte entfernt und es wird entschieden, ob ich in Malaysia fahren kann."

So wie in Thailand wird Nakagami auch in Australien von Tetsuta Nagashima vertreten. Zuletzt in Buriram belegte der Japaner mit der LCR-Honda den 22. Platz. Nach seiner Wildcard in Japan wird Phillip Island für Nagashima der dritte Grand Prix in Folge sein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.