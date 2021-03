Nakagami über die 2021er-Honda: "Für mich komplett neues Motorrad"

Nachdem LCR-Pilot Takaaki Nakagami in den vergangenen MotoGP-Saisons mit einem Vorjahresmodell der Honda RC213V unterwegs, wird der Japaner dieses Jahr erstmals die aktuelle Maschine pilotieren. Damit überspringt er quasi die 2020er-Version und geht direkt zur diesjährigen Honda über.

Auf die Unterschiede zwischen dem Motorrad von 2019 und 2021 angesprochen, analysiert der 29-Jährige: "Es ist recht unterschiedlich. Für mich ist es ein komplett neues Motorrad und für mich natürlich eine neue Herausforderung."

"Der Charakter des Motors ist ziemlich anders. Beim Topspeed gibt es eine Steigerung, am Kurvenausgang müssen wir uns allerdings noch verbessern. Es ist recht sanft und einfach zu fahren. Aber es muss auch genug Power da sein, um aus der Kurve heraus zu beschleunigen. Hier müssen wir die Elektronik besser verstehen."

Während Nakagami am ersten Testtag noch keine neuen Teile ausprobierte, um sich nach der langen Winterpause erst einmal wieder einzugewöhnen und Tempo aufzubauen, kamen tags darauf neue Aero-Elemente zum Einsatz, wie der Japaner verrät.

"In einigen Bereichen funktioniert die Verkleidung gut, in anderen Bereichen verlieren wir an Topspeed und auch am Kurvenausgang", hält er fest. "Man hat mehr Abtrieb, was am Kurveneingang und auf der Bremse wirklich gut ist, aber in anderen Bereichen nicht. Wir müssen also verstehen, welche die beste ist."

"Danach konnte wir aber wieder eine konkurrenzfähige Pace aufbauen. Es geht Schritt für Schritt voran. Ich habe ein gutes Gefühl auf dem Motorrad, aber wir müssen noch etwas mehr verstehen und dazu lernen, um uns weiter zu steigern."

Im Klassement fand sich der LCR-Honda-Pilot nach den ersten beiden Testtagen mit einem Rückstand von 0,750 Sekunden auf Platz 13 wieder. Die Marschroute für die weiteren drei Testtage ist gesteckt: "Neues Chassis, neue Schwinge, all das werden wir ausprobieren und evaluieren, um für das erste Rennwochenende bereit zu sein."

