Neue Honda-Ära ab 2027: Quartararo bekommt erfahrenen Crewchief

Honda treibt die Vorbereitungen für die MotoGP-Saison 2027 nicht nur technische weiter voran und hat offenbar eine wichtige Personalentscheidung für die Ankunft von Fabio Quartararo im nächsten Jahr getroffen.

Nach Informationen von Motorsport.com, eine Partnerseite von Motorsport-Total.com, soll Cristhian Pupulin künftig als Crewchief an der Seite des Franzosen arbeiten, wenn Quartararo zur nächsten Saison in das Honda-Werksteam wechseln wird.

Der Wechsel des Weltmeisters von 2021 zu HRC gilt als einer der bedeutendsten Fahrertransfers für die kommende MotoGP-Generation. Obwohl die offizielle Bekanntgabe erst am Dienstag dieser Woche erfolgte, wurde die Einigung bereits frühzeitig getroffen. Ende Januar berichteten wir erstmals über den Wechsel.

Quartararo wird ab 2027 das Aushängeschild von Honda sein. Der Fahrer aus Nizza wechselt nach acht Jahren in der MotoGP-Klasse vom Yamaha-Werksteam zum erfolgreichsten Hersteller der Königsklasse. Mit Yamaha feierte er seinen größten Erfolg, als er 2021 den Weltmeistertitel gewann. Nun soll er Honda dabei helfen, die neue Ära mit den ab 2027 eingesetzten 850-ccm-Maschinen erfolgreich zu gestalten.

Pupulin führt Quartararos Honda-Projekt ab 2027 an

Honda hat sich laut Motorsport.com dafür entschieden, Pupulin als technischen Ansprechpartner auf der Seite der Box einzusetzen, die künftig Quartararo betreuen wird.

Der Italiener verfügt über große Erfahrung im MotoGP-Fahrerlager. In den vergangenen beiden Jahren arbeitete er mit Luca Marini zusammen, nachdem er selbst von KTM zu Honda gewechselt war. Zuvor verbrachte er einen großen Teil seiner Karriere bei Ducati und betreute dort Nicky Hayden, Andrea Dovizioso und Jack Miller.

Im Fahrerlager ist Pupulin unter dem Spitznamen "Pipi" bekannt. 2023 folgte er Jack Miller zu KTM, bevor Honda ihn im vergangenen Jahr verpflichtete. Bei HRC übernahm er die Rolle von Giacomo Guidotti als Crewchief von Luca Marini.

Dass Pupulin nun Quartararo betreuen soll, hängt auch mit der aktuellen Situation um Marini zusammen. Der Italiener steht vor einem möglichen Wechsel zu Tech3. Gemeinsam mit weiteren Faktoren machte dies Pupulin zum bevorzugten Kandidaten, um Quartararo bei seinem Einstieg in das Honda-Projekt zu begleiten.

Yamaha-Vertrauter Madurga folgt Quartararo zu Honda

Neben Pupulin wird Quartararo auch einen bekannten Mitarbeiter aus seiner Yamaha-Zeit mit zu Honda bringen. Ignacio "Nacho" Madurga, aktuell für den Bereich Reifen bei Yamaha verantwortlich, soll dem Franzosen zu HRC folgen.

Madurga gehört zu den Yamaha-Mitarbeitern, zu denen Quartararo während seiner Zeit beim japanischen Hersteller die engste Verbindung aufgebaut hat. Seine Integration in das neue Honda-Umfeld soll dadurch zusätzlich erleichtert werden.

Bei Honda soll Quartararo künftig die Rolle des Referenzfahrers übernehmen, sowohl hinsichtlich seines Status als auch seiner sportlichen Erfolge. Wer sein Teamkollege im zweiten Werksteam-Platz für die Saison 2027 wird, ist allerdings noch offen. Als Favorit für den zweiten Platz gilt weiterhin Diogo Moreira.

Entscheidung über zweiten Honda-Platz noch nicht gefallen

Der amtierende Moto2-Weltmeister hat in seiner ersten MotoGP-Saison überzeugt und sich schnell an die Anforderungen der Königsklasse angepasst. Eine endgültige Entscheidung hat HRC nach unseren Informationen jedoch noch nicht getroffen.

Unabhängig davon steht bereits fest, dass Moreira in seiner zweiten MotoGP-Saison mit einem neuen Crewchief arbeiten wird. Seine derzeitige Zusammenarbeit mit Klaus Nöhles endet nach dieser Saison. Stattdessen soll der Brasilianer künftig von Andres Madrid betreut werden, der von KTM zu Honda wechseln wird.

Neben Moreira käme David Alonso für das Werksteam in Frage. Der Moto2-Pilot wird in der kommenden Saison in Hondas MotoGP-Programm aufsteigen, in welchem Team ist noch unklar. Auch er erhält einen erfahrenen Ansprechpartner an seiner Seite.

Alonso wird künftig mit Santi Hernandez zusammenarbeiten, dem aktuellen Crewchief von Joan Mir. Damit setzt Honda bei seinen zukünftigen Projekten auf erfahrene MotoGP-Spezialisten, um die neue Regelära ab 2027 möglichst erfolgreich einzuleiten.