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Neue MotoGP-Ära: Testteams arbeiten weiter an Motorrädern für 2027

Nach der kurzen Sommerpause kehren die Testteams zurück auf die Strecke: Yamaha rückt in Jerez aus, Ducati, KTM, Aprilia und Honda treffen sich in Mugello

Juliane Ziegengeist Germán Garcia Casanova
Veröffentlicht:
Neue MotoGP-Ära: Testteams arbeiten weiter an Motorrädern für 2027

Für Yamaha wird Testfahrer Augusto Fernandez im Einsatz sein

Foto: Getty Getty

Die Entwicklung der neuen MotoGP-Generation für 2027 läuft nach der kurzen Sommerpause wieder auf Hochtouren. Yamaha startet bereits in dieser Woche mit privaten Testfahrten in Jerez. Ducati, KTM, Aprilia und Honda werden nächste Woche in Mugello an ihren neuen Prototypen arbeiten.

Die Hersteller bereiten sich intensiv auf die umfassenden Regeländerungen vor, die ab der Saison 2027 in der MotoGP gelten. Im Mittelpunkt stehen dabei die neuen 850-ccm-Motoren, reduzierte Aerodynamik, der Wegfall der Ride-Height-Systeme sowie der Wechsel des Reifenausrüsters von Michelin zu Pirelli.

Yamaha konzentriert sich voll auf 2027

Den Auftakt macht Yamaha auf der Rennstrecke von Jerez im Süden Spaniens. Am Dienstag und Mittwoch werden die Test- und Entwicklungsfahrer Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso mit der Weiterentwicklung für 2027 beschäftigt sein.

Für Yamaha hat das kommende Reglement inzwischen höchste Priorität. Der japanische Hersteller konnte mit dem aktuellen 1000-ccm-Motorrad und dem in dieser Saison eingeführten V4-Motor bislang nicht die erhofften Fortschritte erzielen, nachdem der legendäre Reihen-Vierzylinder verworfen worden war.

Nachdem bereits die Hälfte der Saison vergangen ist, richtet der Hersteller deshalb seine Ressourcen zunehmend auf das 2027er-Projekt. Der neue Prototyp soll Jorge Martin und Ai Ogura, dem neuen Fahrerduo für die nächste Saison, beim offiziellen Vorsaison-Test in Valencia am 1. Dezember zur Verfügung stehen.

Für beide Fahrer wird dieser Test voraussichtlich auch der erste direkte Kontakt mit den neuen Pirelli-Reifen sein, die ab 2027 die aktuellen Michelin-Pneus ersetzen werden.

Gemeinsamer Test der Hersteller in Mugello

Während Yamaha dank der Konzessionen flexibler agieren kann und Testfahrten auf jeder Strecke möglich sind, bündeln die anderen ihre Entwicklungsarbeit häufig bei gemeinsamen Tests. Dadurch lassen sich Streckenzeit und Kosten effizienter nutzen.

Die Testteams von Ducati, KTM, Aprilia und Honda treffen sich in der kommenden Woche in Mugello zu einem gemeinsamen zweitägigen Test. Die italienische Traditionsstrecke wurde für den 5. und 6. August reserviert, also unmittelbar vor dem britischen Grand Prix in Silverstone, der am 9. August ausgetragen wird.

Bereits Mitte Juli hatten dieselben vier Hersteller einen Test in Barcelona absolviert. Nach drei Wochen Pause wird die Arbeit nun mit den gleichen Teilnehmern fortgesetzt.

Nakagami übernimmt Entwicklung für 2027

Honda wird sich in Mugello vor allem auf die Entwicklung des neuen 2027er-Motorrads konzentrieren. Der japanische Testfahrer Takaaki Nakagami übernimmt dabei die Testarbeit. Nakagami ist zudem für einen Wildcard-Einsatz bei seinem Heimrennen in Motegi vorgesehen, das Anfang Oktober stattfinden wird.

Gleichzeitig wartet Honda auf die Rückkehr von Aleix Espargaro. Der zweite Testfahrer der Marke befindet sich nach einer Nackenverletzung noch in der Genesungsphase.

Ducati, KTM und Aprilia ebenfalls im Testmodus

Auch Ducati, KTM und Aprilia werden die beiden Testtage in Mugello nutzen, um ihre 2027er-Prototypen weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Komponenten für die aktuellen Motorräder getestet werden.

Ducati und Aprilia befinden sich weiterhin im Kampf um die Weltmeisterschaft und treiben deshalb parallel die Weiterentwicklung ihrer aktuellen Maschinen voran. KTM arbeitet dagegen weiterhin intensiv daran, die Ursache für die technischen Probleme zu finden, die dazu führen, dass die Motorräder während Rennen ausfallen.

Technische Defekte hatten sich zuletzt gehäuft. Der österreichische Hersteller hat inzwischen die Erlaubnis erhalten, seine Motoren zu öffnen und genauer zu untersuchen. Diese Arbeiten werden jedoch erst nach dem Grand Prix in Silverstone beginnen.

Yamaha und Ducati testen Ende August erneut

Noch vor Ende August stehen weitere Entwicklungsfahrten auf dem Programm. Am Dienstag und Mittwoch vor dem Grand Prix von Aragnonien, der vom 28. bis 30. August ausgetragen wird, werden Yamaha und Ducati erneut gemeinsam testen.

Diesmal geht es auf die Strecke nach Misano, wo beide Hersteller ihre Arbeit an den zukünftigen MotoGP-Projekten fortsetzen werden. Diese Testfahrten zeigen deutlich: Während die Hersteller weiterhin um die aktuelle Saison kämpfen, läuft die entscheidende Entwicklungsphase für die neue Ära ab 2027 bereits auf Hochtouren.

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