Neue Trackhouse-Spitze: Guidotti löst Brivio als Teammanager ab

Trackhouse-Aprilia hat Francesco Guidotti mit sofortiger Wirkung zum neuen MotoGP-Teammanager ernannt. Der Italiener wird seine Tätigkeit bereits beim Grand Prix von Tschechien in Brünn an diesem Wochenende aufnehmen.

Die Personalie war im Fahrerlager seit Monaten ein offenes Geheimnis und ist Teil der strategischen Neuausrichtung des US-Teams unter der Leitung von Justin Marks.

"Ich bin begeistert, wieder zurück zu sein, und hätte mir keine bessere Gelegenheit wünschen können", erklärt Guidotti. "Trackhouse ist ein junges und professionelles Team, das bereits einige ganz besondere Erfolge vorweisen kann. Ich werde mein Bestes geben, um zum Wachstum des Teams und der Fahrer beizutragen."

"Die Rückkehr zur Zusammenarbeit mit Aprilia fühlt sich für mich ebenfalls besonders an - viele gute Erinnerungen und Freunde. Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu werden!"

Guidotti verbindet eine lange Historie mit Aprilia. Der Hersteller aus Noale war einst seine erste Station im MotoGP-Fahrerlager. Später leitete er das Aprilia-Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft und trug zum Gewinn des Titel 2010 bei.

Brivio wechselt nach 2026 zu Honda

Hintergrund der Entscheidung ist der bevorstehende Abschied von Davide Brivio. Der Italiener wird Trackhouse und 2027 zu Honda wechseln. Dort wird er jedoch nicht ausschließlich im MotoGP-Projekt tätig sein, sondern in einer umfassenderen Funktion im Bereich Marketing und Geschäftsentwicklung arbeiten.

Bis zum Ende seines aktuellen Vertrags bleibt Brivio nach aktuellem Stand in seiner bisherigen Rolle und verantwortet weiterhin das Tagesgeschäft des Teams.

Mit der Verpflichtung Guidottis verfolgt Trackhouse einen klaren Plan: Während Brivio die operative Führung bis zum Saisonende übernimmt, soll sich Guidotti bereits jetzt auf die mittel- und langfristige Entwicklung des Projekts konzentrieren.

Guidotti bringt umfangreiche Erfahrung mit. Nach einer erfolgreichen Zeit bei Pramac wechselte er 2022 als Teammanager zu KTM. Die zunehmenden Turbulenzen und die instabile Situation beim österreichischen Hersteller führten jedoch Mitte 2024 zu seinem Abschied. In der Folge prüfte der Italiener verschiedene Optionen inner- und außerhalb der MotoGP, ehe er sich für Trackhouse entschied.

Fahrerfrage für 2027 weiter ungelöst

Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Teammanagers wird die Fahrerplanung für die MotoGP-Saison 2027 sein. Nach Informationen von Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com, würde Aprilia, das Trackhouse als Satellitenteam mit Motorrädern ausstattet, Enea Bastianini gerne verpflichten.

Ob ein Wechsel möglich wird, hängt von KTM ab. Der Hersteller verfügt über eine einseitige Optionsklausel, die Bastianini zu einer dritten Saison bei Tech3 verpflichten könnte.

Für das zweite Aprilia-Cockpit steht eine ganze Reihe von Kandidaten zur Diskussion. Zuletzt konnte Raul Fernandez seine Position deutlich stärken. Der Spanier gewann den Grand Prix von Australien 2025 und sicherte sich in dieser Saison zudem den Sieg im Sprint von Mugello. Mit diesen Ergebnissen hat er seine Chancen auf eine Vertragsverlängerung bei Trackhouse erheblich verbessert.

Trotzdem ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Als mögliche Alternativen gelten der aktuelle Moto2-Leader Manuel Gonzalez sowie Luca Marini, die ebenfalls als Kandidaten für das Aufgebot von Trackhouse im Jahr 2027 gehandelt werden.