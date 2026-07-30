Neue TV-Ära für die MotoGP: RTL Deutschland sichert Exklusivrechte

Die MotoGP bleibt langfristig bei Sky. Wie der Rechteinhaber und die RTL Deutschland, zu dem seit diesem Sommer auch Sky gehört am Donnerstag bekanntgaben, wurde die Zusammenarbeit vorzeitig bis einschließlich 2030 verlängert.

Ab der Saison 2027 baut das Medienunternehmen sein Engagement sogar deutlich aus: Erstmals werden die Rechte für Deutschland sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV vollständig exklusiv gebündelt. Für Motorsportfans bedeutet das, dass die Übertragung teilweise ins Free-TV zu RTL wandern wird.

Sämtliche Grands Prix der MotoGP sowie alle Sprints, Qualifyings und Trainings werden weiterhin live über Sky Sport übertragen. Gleichzeitig erhält RTL - ähnlich wie es bereits in der Formel 1 praktiziert wird - erstmals die Möglichkeit, ausgewählte Rennen auch exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen.

Free-TV-Sublizenz von DF1 läuft aus

Bislang war die Königsklasse in Deutschland zwar bei Sky beheimatet. DF1, der Nachfolgesender von ServusTV, verfügte jedoch über eine Sublizenz und zeigt in dieser Saison zwölf ausgewählte MotoGP-Rennwochenenden live im Free-TV. Diese Vereinbarung war von Anfang an auf die Jahre 2024 bis 2026 ausgelegt.

Neben der MotoGP umfasst der neue Vertrag unverändert auch die Nachwuchsklassen Moto2 und Moto3. Alle Sessions beider Serien bleiben Bestandteil der Live-Berichterstattung von Sky Sport. Auch der Bagger-World-Cup, der Moto4-Northern-Cup sowie der Red-Bull-Rookies-Cup gehören zum Rechtepaket.

Nicht nur in Deutschland wurde die Zusammenarbeit verlängert. RTL Deutschland sicherte sich auch die langfristigen Pay-TV-Rechte für die MotoGP in Österreich und der Schweiz.

Anzahl der Rennen Free-TV noch offen

Hans Gabbe von RTL Deutschland sieht in der Vertragsverlängerung den nächsten Schritt einer erfolgreichen Partnerschaft. "In den vergangenen drei Jahren konnten unsere Kunden die Faszination der MotoGP und die Live-Berichterstattung von Sky Sport über diesen spektakulären Sport genießen", sagt er.

Weiter betont Gabbe: "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft fortzusetzen und auszubauen, indem wir die MotoGP langfristig exklusiv anbieten - erstmals auch mit ausgewählten Rennen vor einem noch größeren Publikum im Free-TV."

Auch auf Seiten der MotoGP wird die Verlängerung als wichtiger Schritt für den deutschen Markt bewertet. Alex Arroyo, bei der MotoGP für Medienrechte zuständige, lobt die bisherige Zusammenarbeit und spricht RTL Deutschland eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Serie im deutschsprachigen Raum zu.

"Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit RTL Deutschland ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Präsenz der MotoGP in Deutschland zu stärken", sagt Arroyo und lobt in dem Zusammenhang die "konstant hochwertigen Übertragungen", die die Fans über alle Plattformen hinweg näher an das Geschehen gebracht hätten.

"Gemeinsam mit Sky wollen wir auf dieser Dynamik aufbauen, unsere Reichweite weiter steigern und die Begeisterung für die MotoGP zu noch mehr Fans in Deutschland und der gesamten Region bringen", ergänzt er mit Blick auf die kommenden Jahre.

Die langfristige Verlängerung passt in die aktuelle Strategie von RTL Deutschland nach dem Zusammenschluss mit Sky. Seit Abschluss der Übernahme bündelt das Unternehmen seine Sportrechte zunehmend unter einem Dach und positioniert sich als einer der größten Anbieter von Live-Sport im deutschsprachigen Raum.

Motorsport nimmt dabei eine zentrale Rolle ein: Neben der MotoGP gehören unter anderem die Formel 1, IndyCar und die Rallye-Weltmeisterschaft zum Portfolio.