Neuer Anstrich! Die schönsten MotoGP-Speziallackierungen in Bildern

Für gewöhnlich bleiben die MotoGP-Teams ihrem Farbschema treu. Nur selten sind bei den Präsentationen der neuen Motorräder für eine Saison radikale Veränderungen bei der Lackierung zu sehen - es sei denn, eine neuer Hauptsponsor kommt hinzu oder es steht ein großes Jubiläum ins Haus.

So feiert Suzuki seine 60 Jahre im Motorsport in dieser Saison zum Beispiel mit einem silbergrauen Design in Anlehnung an die RT 67. Doch manchmal erhalten die MotoGP-Bikes auch für einzelne Rennen einen völlig neuen Anstrich. Das ist besonders dann der Fall, wenn ein Team oder Fahrer seinen Heim-Grand-Prix feiert.

Ein Experte für Speziallackierungen ist Valentino Rossi, der in der Vergangenheit des Öfteren nicht nur das Design seiner Helme, sondern auch Motorräder dem Anlass entsprechend umgestalten ließ. Doch damit ist er längst nicht allein. Auch andere Fahrer und Teams ließen ihrer Kreativität schon freien Lauf. So war Marco Melandri beim Grand Prix von Portugal 2004 auf seiner Tech-3-Yamaha als Spiderman unterwegs. Jorge Lorenzos Yamaha zierte in Motegi 2008 der japanische Manga-Cartoon Lupin III. Und die Pramac-Ducatis von Jack Miller und Danilo Petrucci erstrahlten in Mugello 2018 auf einmal in Sonnengelb. Die außergewöhnlichsten und schönsten Speziallackierungen der MotoGP haben wir in einer Fotostrecke zusammengestellt. Achtung, es wird bunt! Viel Spaß beim Durchklicken...

Fotostrecke Liste Pazifik-Grand-Prix 2003: Alex Barros (Gauloises Yamaha) 1 / 24 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valencia-Grand-Prix 2003: Valentino Rossi (Honda) 2 / 24 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Portugal-Grand-Prix 2004: Marco Melandri (Yamaha) 3 / 24 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images USA-Grand-Prix 2005: Valentino Rossi (Yamaha) 4 / 24 Foto: Gauloises Fortuna Racing USA-Grand-Prix 2005: John Hopkins (Suzuki) 5 / 24 Foto: Bob Heathcote Valencia-Grand-Prix 2005: Valentino Rossi (Yamaha) 6 / 24 Foto: Gauloises Fortuna Racing Italien-Grand-Prix 2006: Loris Capirossi (Ducati) 7 / 24 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images USA-Grand-Prix 2006: Colin Edwards (Yamaha) 8 / 24 Foto: Todd Corzett Assen-Grand-Prix 2007: Valentino Rossi und Colin Edwards (Yamaha) 9 / 24 Foto: Yamaha Motor Racing Katalonien-Grand-Prix 2008: Valentino Rossi (Yamaha) 10 / 24 Foto: Bridgestone Corporation Japan-Grand-Prix 2008: Jorge Lorenzo (Yamaha) 11 / 24 Foto: Yamaha Motor Racing Valencia-Grand-Prix 2008: Dani Pedrosa (Honda) 12 / 24 Foto: Bridgestone Corporation Valencia-Grand-Prix 2008: Jorge Lorenzo (Yamaha) 13 / 24 Foto: Yamaha Motor Racing Indianapolis-Grand-Prix 2009: Nicky Hayden (Ducati) 14 / 24 Foto: Ducati Corse Portugal-Grand-Prix 2009: Jorge Lorenzo und Valentino Rossi (Yamaha) 15 / 24 Foto: Yamaha Motor Racing Indianapolis-Grand-Prix 2010: Valentino Rossi (Yamaha) 16 / 24 Foto: Yamaha Motor Racing Australien-Grand-Prix 2010: Casey Stoner (Ducati) 17 / 24 Foto: Ducati Corse Assen-Grand-Prix 2011: Jorge Lorenzo (Yamaha) 18 / 24 Foto: Yamaha MotoGP San-Marino-Grand-Prix 2011: Jorge Lorenzo (Yamaha) 19 / 24 Foto: Yamaha MotoGP San-Marino-Grand-Prix 2011: Alvaro Bautista (Suzuki) 20 / 24 Foto: Crescent Suzuki Aragon-Grand-Prix 2011: Dani Pedrosa (Honda) 21 / 24 Foto: Repsol Media Deutschland-Grand-Prix 2015: Aleix Espargaro und Maverick Vinales (Suzuki) 22 / 24 Foto: Suzuki MotoGP Valencia-Grand-Prix 2017: Aleix Espargaro (Aprilia) 23 / 24 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Italien-Grand-Prix 2018: Jack Miller und Danilo Petrucci (Pramac-Ducati) 24 / 24 Foto: Pramac Racing

