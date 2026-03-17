Neuer FIM-Standard: Warum Helme ab 2026 strengere Tests bestehen müssen

Zur Saison 2026 hat der Motorrad-Weltverband FIM einen neuen und deutlich strengeren Helmstandard ein geführt. Unter der Bezeichnung FRHPhe-02 wird ein erweitertes Prüfverfahren verpflichtend für alle Helme, die in FIM-Meisterschaften eingesetzt werden, darunter auch die Motorrad-WM.

Ziel ist es, den Kopfschutz der Fahrer weiter zu verbessern und zusätzliche Belastungsszenarien abzudecken, die bisher nur begrenzt berücksichtigt wurden.

Weiterentwicklung bestehender Standards

Der neu entwickelte Standard ersetzt die bestehenden internationalen Helmzertifizierungen der FIM nicht vollständig, sondern erweitert diese. Voraussetzung für eine Homologation bleibt zunächst eine gültige Zertifizierung nach den bisher etablierten Normen wie UN ECE 22.06, Snell M2020 oder JIS T8133.

Erst wenn ein Helm einen dieser Standards erfüllt, kann er für die zusätzliche Prüfung nach FRHPhe-02 eingereicht werden. ECE 22.06, Snell M2020 oder JIS T8133 allein reichen für den Einsatz in FIM-Wettbewerben nicht mehr aus.

Die Entwicklung des neuen Prüfverfahrens erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Helmherstellern und wurde bereits im Jahr 2022 beschlossen. Gleichzeitig wurde ein Zeitplan festgelegt, der den Standard ab der Saison 2026 verpflichtend macht.

Neue Tests für realistischere Unfallszenarien

Im Vergleich zu den erwähnten bisherigen Normen beinhaltet FRHPhe-02 eine deutlich umfangreichere Bewertung der Helmleistung. Neben strengeren Grenzwerten wurden mehrere zusätzliche Prüfverfahren eingeführt.

Dazu gehören neue Aufpralltests auf schräge sowie halbkugelförmige Prüfkörper, mit denen insbesondere Rotationskräfte gemessen werden sollen, die bei vielen Stürzen auftreten. Solche Kräfte spielen eine wichtige Rolle bei Kopfverletzungen, wurden in älteren Standards jedoch nur eingeschränkt berücksichtigt.

Darüber hinaus umfasst der Standard einen Test für schnell entnehmbare Wangenpolster. Dieser sogenannte Quick-Removal-Test soll sicherstellen, dass Rettungskräfte einen Helm nach einem Unfall schneller und sicherer abnehmen können.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung des "Skull Fracture Criterion", eines speziellen Bewertungsmaßstabs für das Risiko von Schädelbrüchen bei einem Aufprall.

Zentrale Labortests für mehr Vergleichbarkeit

Ein wesentliches Merkmal des neuen Homologationsprozesses ist die zentrale Durchführung aller Prüfungen. Die FIM betreibt ein eigenes Testlabor, in dem sämtliche Helmtests durchgeführt werden. Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass alle Hersteller unter exakt identischen Bedingungen geprüft werden.

Durch die Verwendung derselben Prüfmethoden, Geräte und Einrichtungen sollen Abweichungen zwischen verschiedenen Testlaboren vermieden werden. Laut FIM gewährleistet diese zentrale Struktur eine hohe Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Homologationsprozess deutlich aufwendiger

Der Weg zur FIM-Homologation ist entsprechend komplex. Für jede Helmgröße müssen vier Exemplare eingereicht werden, die anschließend verschiedenen Aufpralltests unterzogen werden. Dabei werden die Einschlagpunkte bewusst zufällig gewählt, um möglichst realitätsnahe Belastungen zu simulieren.

Sollte ein Helmmodell oder eine bestimmte Größe die Tests nicht bestehen, müssen die Hersteller nachbessern. In der Praxis bedeutet das häufig eine neue Helmschale, zusätzliche Materialschichten oder Änderungen bei der Dichte des EPS-Innenmaterials.

Anschließend muss ein neuer Testtermin eingeplant werden, was den Prozess weiter verlängern kann. In einzelnen Fällen wurde ein Helmmodell laut dem Weltverband bis zu sieben Mal getestet, bevor es die erforderlichen Anforderungen erfüllte.

Frühe Entwicklungen bei einigen Herstellern

Einige Hersteller begannen früh mit der Entwicklung entsprechender Modelle. So brachte Arai bereits 2023 einen nach FRHPhe-02 entwickelten Helm für den Rundstreckensport auf den Markt. Auch LS2 (2023) und 6D Helmets (2024) stellten erste Offroad-Modelle vor, die auf den neuen Standard ausgelegt waren.

Viele weitere Hersteller starteten ihre Homologationsverfahren erst ab September 2025. In mehreren Fällen zeigte sich dabei, dass ältere Helmkonzepte aus den Jahren 2021 oder 2022 die neuen Anforderungen nicht erfüllen konnten, da sie ursprünglich nicht für die erweiterten Tests entwickelt worden waren.

Neuer Pflichtstandard in FIM-Meisterschaften

Seit Beginn der Saison 2026 ist der FRHPhe-02-Standard nun verpflichtend für alle FIM-Meisterschaften. Die Zulassung eines Helms wird durch ein spezielles Homologationslabel bestätigt, das am Kinnriemen angebracht ist. Nur Modelle mit diesem Kennzeichen dürfen in Wettbewerben verwendet werden.

Der umfangreiche Prüfprozess führte beim MotoGP- Saisonauftakt in Buriram dazu, dass einige Fahrer zunächst auf alternative Helmmarken umsteigen mussten, weil ihre eigentlichen Modelle die Homologation erst zu spät erhalten hatten.