Neuer Manager von Marc und Alex Marquez kommt von Red Bull

Marc und Alex Marquez haben einen neuen Manager. Künftig wird sich Jaime Martinez Recasens um die Angelegenheiten der beiden MotoGP-Fahrer kümmern, wie aus einer offiziellen Pressemitteilung von diesem Donnerstag hervorgeht.

Tags zuvor hatten die Marquez-Brüder die Trennung von ihrem langjährigen Manager Emilio Alzamora offiziell gemacht. Über sie war bereits seit Spielberg spekuliert worden.

Alzamoras Nachfolger war in den vergangenen zwölf Jahren Motorsportchef bei Red Bull. Der österreichische Getränkehersteller sponsert seit vielen Jahren auch Marc Marquez. "Wir freuen uns sehr, dass Jaime ab dem Misano-Grand-Prix zu unserem Team stoßen wird", heißt es in der Bekanntmachung.

"Nach seiner Erfahrung bei Red Bull ist er mit der Welt des Motorsports und des Sports im Allgemeinen sehr vertraut und bringt eine neue strategische Vision mit, von der wir glauben, dass sie dem Team viel bringen wird", werden Alex und Marc zitiert.

"Unser Ziel auf der Rennstrecke wird weiterhin sein, die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass wir ein großartiges Team bilden werden."

Mit Alzamora arbeiteten die Marquez-Brüder seit fast zwei Jahrzehnten zusammen. Das Management von Marc Marquez übernahm er, als dieser gerade mal zwölf Jahre alt war. Weniger später begann er, auch den drei Jahre jüngeren Alex zu betreuen. Gemeinsam feierten sie insgesamt zehn Weltmeistertitel.

"Zusammen hatten wir unvergessliche und unglaubliche Momente, aber auch sehr harte Momente wie Verletzungen", blickt Alzamora zurück. "Ich habe keinen Zweifel, dass Marc in dieser neuen Phase an die Spitze zurückkehren wird, um weiter Geschichte zu schreiben und vor allem, um seine Leidenschaft zu genießen."

Marquez twitterte zum Abschied : "Danke Emilio für all die gemeinsamen Jahre! Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich zum ersten Mal zu Monlau Competicion (Alzamoras Rennteam; Anm. d. R.) kam, ich war erst zwölf. Ich wünsche dir das Beste!!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.