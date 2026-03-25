Neuer MotoGP-Vertrag vor dem Abschluss: Einigung in Austin?

Nach monatelangen Verhandlungen sind die an der MotoGP beteiligten Parteien einem Abkommen, das den kommerziellen Rahmen der Serie für die nächsten fünf Jahre festlegen könnte, deutlich näher gekommen.

Die laufenden Gespräche zwischen Dorna Sports, kürzlich in MotoGP Sports Entertainment Group umbenannt, und der Herstellervereinigung MSMA sowie den Teams dauern nun schon fast ein Jahr an. Es geht um eine neue Vereinbarung für den Zeitraum 2027 bis 2031, die Rechte und Pflichten beider Seiten sowie die Verteilung der Einnahmen aus den kommerziellen Rechten, vor allem aus dem Fernsehen, regelt.

Das Abkommen wird als das MotoGP-Pendant zur Concorde-Vereinbarung der Formel 1 angesehen, die die kommerzielle und regulatorische Struktur dieser Serie bestimmt.

Nach einer Reihe von Einzel- und Gruppentreffen hat Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com, erfahren, dass sich die Positionen in den letzten Tagen deutlich angenähert haben. Dadurch wächst die Aussicht auf einen Durchbruch, möglicherweise bereits an diesem Wochenende beim Grand Prix in Austin.

Durchbruch der Verhandlungen in Austin?

Führungskräfte von Liberty Media, dem Eigentümer der Meisterschaft, werden vermutlich an der Strecke anwesend sein, um die Vereinbarung womöglich abzuschließen.

"Im Moment bin ich nicht befugt, über dieses Thema zu sprechen, da es dafür einen Sprecher gibt", sagte Massimo Rivola, CEO von Aprilia Racing und aktueller MSMA-Präsident, im Gespräch mit Motorsport.com am vergangenen Wochenende in Goiania.

Er bezog sich dabei auf Lin Jarvis, der in diesen Verhandlungen als Herstellervertreter und Verbindungsmann zur Dorna fungiert. "Nichtsdestotrotz", fügte Rivola hinzu, "ist Amerika ein sehr geeigneter Ort, um sich zusammenzusetzen, da es die Heimat von Liberty Media ist. Mal sehen, ob wir nach Austin Neuigkeiten haben".

Die Gespräche haben sich als komplex erwiesen, wobei finanzielle Bedingungen den größten Streitpunkt darstellen. Während die MotoGP auf eine feste jährliche Zahlung drängt, deren Höhe zuletzt leicht schwankte, streben die Teams einen strukturellen Wechsel hin zu einem Einnahmenbeteiligungsmodell an, das auf einem Prozentsatz der Gesamteinnahmen basiert, ähnlich dem System in der Formel 1.

Motorsport.com zufolge liegt das aktuelle Angebot der MotoGP bei etwa neun Millionen Euro pro Jahr und Team, verteilt auf verschiedene Komponenten. Die Teams bevorzugen jedoch ein Modell nach Formel-1-Vorbild, weil es das Wachstumspotenzial der Serie in Bezug auf Popularität und Geschäftsentwicklung besser widerspiegele.

In welchen Punkten noch diskutiert wird

Obwohl die finanziellen Bedingungen die größten Spannungen verursacht haben, sind sie nicht der einzige Streitpunkt. Ein weiteres zentrales Thema betrifft den Besitz der Startplätze. Nach der aktuellen Vereinbarung werden diese von der Dorna kontrolliert.

Die Teams drängen darauf, dies zu ändern. Sie argumentieren, dass eigene Rechte ihren Wert bei Verhandlungen mit Sponsoren und Investoren erheblich steigern würden.

Der Vertragsentwurf enthält außerdem Bestimmungen zu den Verpflichtungen der Teams, die inbesondere mit Promotion- und kommerziellen Aktivitäten zusammenhängen. Neben der unmittelbaren Erleichterung durch die Unterzeichnung des neuen Abkommens wird als Nebeneffekt eine Welle von Ankündigungen zum Fahrermarkt 2027 sowie zu Partnerschaften zwischen Teams und Herstellern erwartet.

Bislang wurde lediglich die Vertragsverlängerung von Marco Bezzecchi mit dem Aprilia-Werksteams offiziell bestätigt - ein Umstand, der keineswegs zufällig ist. Es wird davon ausgegangen, dass dies Teil einer umfassenderen, innerhalb der MSMA abgestimmten Strategie ist, um Druck auf den Promoter auszuüben.

Dieser Druck ist jedoch relativ. Hinter den Kulissen sind die Hersteller bereits weit fortgeschritten in ihren Projekten für 2027, die auf den neuen 850-ccm-Regeln basieren.