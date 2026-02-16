Zum Hauptinhalt springen

MotoGP

Neuer Name, große Vision: MotoGP-Promoter Dorna benennt sich um

Der Rechteinhaber der Motorrad-WM stellt sich neu auf: Aus Dorna Sports wird die MotoGP Sports Entertainment Group - Welche Ziele damit einhergehen

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
Neuer Name, große Vision: MotoGP-Promoter Dorna benennt sich um

Die MotoGP soll globaler werden - dazu stellt sich auch die Dorna neu auf

Foto: Roberto Roberto

Der bisher als Dorna Sports bekannte Promoter der Motorrad-WM schlägt ein neues Kapitel auf: Wie das Unternehmen am Montag offiziell mitteilte, wird es künftig unter dem Namen MotoGP Sports Entertainment Group auftreten.

Mit der Umbenennung soll die strategische Neuausrichtung und das internationale Wachstum seit der Übernahme durch Liberty Media deutlicher sichtbar werden.

Seit 1992 fungierte Dorna Sports als exklusiver Inhaber der kommerziellen und medialen Verwertungsrechte der MotoGP. Nun wolle man, so heißt es in der Mitteilung, mit einem neuen Namen auch ein neues Selbstverständnis transportieren.

MotoGP als Marke seit 2024 im Umbruch

Die Organisation verstehe sich nicht mehr nur als Promoter einer Rennserie, sondern als umfassende globale Sport- und Entertainment-Plattform mit kultureller Strahlkraft.

Der neue Markenauftritt sei die logische Fortsetzung der bereits 2024 gestarteten Markenauffrischung, einhergehend mit einem neuen Logo und überarbeiteten TV-Grafiken. Man wolle damit die "zukünftige Richtung des Sports" unterstreichen.

In der Erklärung wird betont, dass der neue Name für den globalen Anspruch stehe, die MotoGP als weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform weiter auszubauen, getragen von Innovation, digitaler Entwicklung und neuen Formen der Fan-Interaktion. Ziel sei es, gezielt jüngere und vielfältigere Zielgruppen anzusprechen.

Ezpeleta sieht "globales Unterhaltungsangebot"

CEO Carmelo Ezpeleta erklärt, der Namenswechsel sei "weit mehr als nur eine neue Identität - er ist ein klares Statement der Absicht". Die MotoGP habe sich längst über den Status einer reinen Meisterschaft hinausentwickelt. "Sie ist zu einem globalen Unterhaltungsangebot geworden, das weltweit mit Leidenschaft verfolgt wird."

"Als MotoGP Sports Entertainment Group bauen wir auf Jahren kontinuierlichen Wachstums auf, um Innovationen und die globale Expansion voranzutreiben und dabei stets den Geist und die Werte zu bewahren, die unseren Sport ausmachen."

Unverändert bleibt die Rolle der Gruppe als zentrale Steuerungsinstanz anderer Serien des Motorradrennsports. Auch unter neuem Namen verantwortet die Organisation weiterhin die kommerzielle und sportliche Entwicklung der Renklassen MotoGP, Moto2 und Moto3 sowie der Nachwuchsprogramme "Road to MotoGP".

Hinzu kommen die Betreuung und Vermarktung der Superbike-WM sowie der neu geschaffene Harley-Davidson Bagger World Cup in Zusammenarbeit mit Harley-Davidson.

