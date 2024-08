Neuer Vertrag: Indien-Grand-Prix kehrt 2025 in den MotoGP-Kalender zurück

Die Zukunft des Grand Prix von Indien im MotoGP-Kalender scheint nach mehrmaligem Hin und Her nun gesichert zu sein. MotoGP-Promoter Dorna Sports hat für den Zeitraum 2025 bis 2027 einen neuen Vertrag zur Ausrichtung des Rennens unterzeichnet

Anders als es auf die Erstausgabe des Indien-Grand-Prix im September 2023 zutraf, hat man den neuen Vertrag nun nicht mehr mit dem Rennpromoter von damals geschlossen, sondern direkt mit der Regierung des indischen Bundesstaats Uttar Pradesh, wo sich der Buddh International Circuit befindet.

Für die laufende MotoGP-Saison 2024 wurde der Indien-Grand-Prix abgesagt. Als offizielle Begründung wurden "operative Gründe" und "ungeeignete Witterungsbedingungen" genannt. Hinter vorgehaltener Hand aber heißt es, dass der Promoter des Indien-Grand-Prix 2023 die Gebühr für die Ausrichtung des Rennens erst im Sommer 2024 an die Dorna bezahlt hat. Dies gilt als der eigentliche Grund für die Streichung aus dem diesjährigen Kalender.

Beim damaligen Rennpromoter handelte es sich um die in Noida ansässige private Organisation Fairstreet Sports. In der Dorna-Mitteilung zum neuen Dreijahresvertrag, welche am Mittwoch herausgegeben wurde, ist von Fairstreet Sports keine Rede mehr.

Stattdessen teilt Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta mit: "Wir freuen uns sehr, diese neue Vereinbarung direkt mit der Regierung von Uttar Pradesh bekanntzugeben. Der erste Grand Prix von Indien war ein großer Erfolg und brachte sowohl für MotoGP als auch für die gastgebenden Region Uttar Pradesh einen enormen Nutzen. Daher ist es fantastisch, dass wir in der Lage sind, das Ganze in Zukunft gemeinsam fortzuführen."

"Indien ist ein wichtiger MotoGP-Markt mit einem gesunden, etablierten und exponentiell wachsenden Rennsportpublikum. Zudem gibt es im Land hunderte von Millionen von Zweirädern, die tagtäglich benutzt werden. Das macht [Indien] für unsere Hersteller und für den Sport lebenswichtig", so Ezpeleta.

Im September 2023 fand der erste Motorrad-Grand-Prix von Indien statt Foto: Motorsport Images

Der MotoGP-Kalender für die Saison 2025 wurde noch nicht veröffentlicht. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Grand Prix von Indien vom September in den März rückt, um als zweites Saisonrennen nach dem Saisonauftakt in Katar stattzufinden.

Mit der Verlegung des Indien-Termins aus dem Herbst ins Frühjahr will man ein erneutes Hitzerennen vermeiden. Die hohen Temperaturen waren im Nachgang zum ersten Motorrad-Grand-Prix von Indien einer der wenigen Kritikpunkte gewesen.