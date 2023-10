Neuer Australien-Zeitplan: Grand Prix am Samstag, Sprint am Sonntag früher

Kurzfristige, aber weitreichende Änderung des Zeitplans am laufenden MotoGP-Wochenende des Grand Prix von Australien 2023 auf Phillip Island. Weil die Wettervorhersage für Sonntag starken Wind (Böen mit bis zu 80 km/h) und außerdem ein hohes Regenrisiko (70 Prozent) voraussagt, wird der seit Saisonbeginn 2023 übliche Wochenendzeitplan einmalig verändert.

Der Grand Prix von Australien (27 Runden) findet nun ausnahmsweise schon am Samstag statt. Für diesen Tag ist die Wettervorhersage derzeit so gut, dass von einem Trockenrennen ausgegangen werden kann. Der Sprint (13 Runden), der eigentlich für Samstag angesetzt war, soll am Sonntag stattfinden.

Der am Freitag von MotoGP-Promoter Dorna Sports herausgegebene neue Zeitplan sieht für die Königsklasse MotoGP vor, dass Qualifying und Grand Prix am Samstag stattfinden. Der Grand Prix ist für den Nachmittag um 15:10 Uhr Ortszeit angesetzt, was in mitteleuropäische Zeit umgerechnet Samstag, 06:10 Uhr MESZ entspricht.

In Reihen der MotoGP-Piloten wird die Änderung begrüßt. "Ich finde, das ist ein cleverer Zug. Schließlich sind wir hierher gekommen, um Rennen zu fahren", sagt Aleix Espargaro stellvertretend, nachdem das Thema am Freitag mit den Fahrern besprochen wurde.

UPDATE Samstag, 05:00 Uhr MESZ: Für den Sonntag ist der Zeitplan nochmals angepasst worden. Der Sprint der MotoGP-Klasse ist nun für eine Stunde früher um 13:00 Uhr Ortszeit angesetzt, was Sonntag, 04:00 Uhr MESZ entspricht.

Entsprechend verschieben sich im neuen Zeitplan am Sonntag auch die Rennen der Klassen Moto2 und Moto3 um jeweils eine Stunde nach vorne. Außerdem gibt es ausnahmsweise auch für diese beiden Klassen ein Warm-Up wie es das für die MotoGP-Klasse ohnehin gibt.

Weil der Grand Prix von Australien einen Tag vorverlegt wird, gibt es in der Motorrad-WM erstmals seit acht Jahren wieder einen Grand Prix an einem Samstag. Zuletzt war das in der Saison 2015 in Assen der Fall. Dort fand der als Dutch TT bekannte Grand Prix der Niederlande jahrzehntelang traditionell am Samstag statt. Seit 2016 aber wird auch dort, wie auf allen anderen Strecken im Kalender, am Sonntag der Grand Prix ausgetragen.

