Neuer Zeitplan MotoGP Aragon: Samstag und Sonntag alles eine Stunde später

Weil die Temperaturen am seit Freitag laufenden Rennwochenende zum Aragon-Grand-Prix der Motorrad-WM im Motorland Aragon bei Alcaniz (Spanien) niedriger sind als erwartet, gab es bereits in den Freitagstrainings einige Stürze.

Aus diesem Grund hat die Sicherheitskommission am Freitagabend entschieden, dass die Sessions aller Klassen sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils eine Stunde später beginnen als geplant. Davon betroffen sind somit die Samstagstrainings, die Qualifyings, die Warm-Ups und die Rennen von Moto3, Moto2 und MotoGP.

Der neue Zeitplan beim Aragon-Grand-Prix (alle Zeiten MESZ):

Samstag, 17. Oktober:

10:00-10:40 Uhr: 3. Freies Training Moto3

10:55-11:40 Uhr: 3. Freies Training MotoGP

11:55-12:35 Uhr: 3. Freies Training Moto2

13:15-13:30 Uhr: Q1 Moto3

13:40-13:55 Uhr: Q2 Moto3

14:10-14:40 Uhr: 4. Freies Training MotoGP

14:50-15:05 Uhr: Q1 MotoGP

15:15-15:30 Uhr: Q2 MotoGP

15:50-16:05 Uhr: Q1 Moto2

16:15-16:30 Uhr: Q2 Moto2

Sonntag, 18. Oktober:

10:00-10:20 Uhr: Warm-Up Moto3

10:30-10:50 Uhr: Warm-Up Moto2

11:00-11:20 Uhr: Warm-Up MotoGP

12:00 Uhr: Rennen Moto3 (19 Runden)

13:20 Uhr: Rennen Moto2 (21 Runden)

15:00 Uhr: Rennen MotoGP (23 Runden)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.