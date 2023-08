Neues Carbon-Chassis von Aprilia: Einsatz am Rennwochenende noch offen

In der MotoGP hat sich in den vergangenen zehn Jahren ein Chassis-Konzept aus Aluminium durchgesetzt. Nur KTM setzt auf den Stahlrahmen und hat bewiesen, dass man auch mit diesem Material konkurrenzfähig sein kann. Nun experimentiert Aprilia mit einem Chassis aus Carbon.

In der Woche vor Silverstone rückte Lorenzo Savadori bei einem Privattest in Misano erstmals mit diesem Chassis aus und zog die Aufmerksamkeit auf sich. Aprilia macht auch kein Geheimnis daraus, dass man mit diesem Material experimentiert.

"Wir experimentieren mit der Steifigkeit in diesem Bereich anhand des Feedbacks, das wir von unseren Fahrern im vergangenen Jahr und in dieser Saison erhalten haben", erklärt Teammanager Paolo Bonora. "Wir haben darauf basierend etwas sehr Neues entwickelt."

"Es geht vor allem darum, das Motorrad leichter zu machen, aber auch darum, eine bessere Bremsstabilität zu finden." Das Mindestgewicht des Motorrads beträgt in der MotoGP 157 Kilogramm.

Mit einem leichteren Rahmen könnte Aprilia mit Ballastgewicht an der generellen Gewichtsverteilung arbeiten. Der große Vorteil von Ducati ist der Grip und die Stabilität am Hinterrad. In diesem Bereich versucht die Konkurrenz aufzuschließen.

"Wir sehen uns ein paar Dinge an, damit das Motorrad etwas anders reagiert", sagt Aleix Espargaro. "Das Chassis ist ein Aspekt, das dabei helfen kann. Hoffentlich kann ich es an einem gewissen Zeitpunkt in diesem Jahr testen."

Mit dem Materialwechsel versucht Aprilia einen neuen Bereich zu erforschen, um eventuell Vorteile zu finden. "Es ist etwas kompliziert", meint Espargaro dennoch. "Das Carbon-Chassis ist nicht so schlecht, aber ich glaube nicht, dass wir die Version probieren werden, die Lorenzo getestet hat."

"Wir müssen abwarten, es sind erst die ersten Schritte. Für mich ist wichtig, dass wir solche Sachen für die Performance testen, und nicht weil sie schön sind. Ich weiß nicht, ob das Carbon-Chassis schon dafür bereit ist."

Derzeit ist es nicht wahrscheinlich, dass Espargaro und Maverick Vinales das Carbon-Chassis in diesem Jahr noch an einem Rennwochenende verwenden werden. Offen ist, ob sie beim Montagstest nach dem Rennen in Misano erste Erfahrungen damit sammeln werden.

Carbon-Chassis sind in der MotoGP nicht neu. 2009 wechselte Ducati vom Stahlrohrgitterrahmen auf ein Carbon-Chassis. Wobei das damals bei der GP9 keine klassische Rahmenkonstruktion war, sondern der Motor als tragendes Element integriert war.

Aprilia geht den klassischen Weg. Das Carbon-Chassis ist vergleichbar mit dem Aluminium-Chassis, nur eben aus einem anderen Material. Nach der Saison 2011 hat Ducati das Carbon-Konzept verworfen und setzt seither auf einen klassischen Rahmen aus Aluminium.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.