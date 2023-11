Neues Concession-System vorgestellt: MotoGP-Hersteller in Gruppen eingeteilt

Für die MotoGP-Saison 2024 wurde ein neues Concession-System eingeführt. Die Änderungen gelten ab dem 28. November 2023, wenn in Valencia der erste Wintertest stattfindet. Das neue System soll einerseits erfolgreiche Hersteller in den Entwicklungsmöglichkeiten beschränken und andererseits nicht erfolgreichen Herstellern mehr Möglichkeiten bieten.

Das betrifft Testtage, Testreifen, Anzahl der Wildcards, Anzahl der Motoren, Motorentwicklung und Aerodynamik-Updates. Die Hersteller werden dabei in vier Gruppen eingeteilt. Außerdem gibt es zwei Fenster, in denen bewertet wird, ob ein Hersteller in eine andere Gruppe rutscht.

Das erste Fenster läuft vom ersten Rennwochenenden bis zum letzten. Und das zweite vom ersten Rennwochenende nach dem Testverbot im Sommer bis zum letzten. Dadurch können Hersteller anhand ihrer Performance in andere Gruppen eingeteilt werden.

Gruppe A:

- mindestens 85 Prozent der WM-Punkte des führenden Herstellers

- 170 Testreifen

- private Tests sind ausschließlich mit Testfahrern erlaubt

- 3 nominierte Teststrecken

- keine Wildcards

- 7 oder 8 Motoren pro Saison (abhängig von der Anzahl der Rennen)

- Motorspezifikation eingefroren

- 1 Aerodynamik-Update pro Saison erlaubt

Gruppe B:

- zwischen 60 und 85 Prozent der WM-Punkte des führenden Herstellers

- 190 Testreifen

- private Tests sind ausschließlich mit Testfahrern erlaubt

- 3 nominierte Teststrecken

- 3 Wildcards pro Saison

- 7 oder 8 Motoren pro Saison (abhängig von der Anzahl der Rennen)

- Motorspezifikation eingefroren

- 1 Aerodynamik-Update pro Saison erlaubt

Gruppe C:

- zwischen 35 und 60 Prozent der WM-Punkte des führenden Herstellers

- 220 Testreifen

- private Tests ausschließlich mit Testfahrern erlaubt

- 3 nominierte Teststrecken

- 6 Wildcards pro Saison

- 7 oder 8 Motoren pro Saison (abhängig von der Anzahl der Rennen)

- Motorspezifikation eingefroren

- 1 Aerodynamik-Update pro Saison erlaubt

Gruppe D:

- weniger als 35 Prozent der WM-Punkte des führenden Herstellers

- 260 Testreifen

- private Tests mit Testfahrern und Stammfahrern erlaubt

- private Tests dürfen auf allen Grand-Prix-Strecken stattfinden

- 6 Wildcards pro Saison

- 9 oder 10 Motoren pro Saison (abhängig von der Anzahl der Rennen)

- freie Motorentwicklung

- 2 Aerodynamik-Updates pro Saison (eine ältere Version muss verworfen werden)

Für die Gruppen C und D gelten, dass vor dem Testverbot im Sommer maximal 3 Wildcards angemeldet werden dürfen und nach dem Testverbot auch maximal 3. Die Motorspezifikation der Wildcards muss nicht dem Werksteam entsprechen.

Anhand der Herstellerwertung von der Saison 2023 befindet sich Ducati in Gruppe A. In Gruppe B ist keine Marke. KTM und Aprilia befinden sich in Gruppe C. Die beiden japanischen Hersteller Yamaha und Honda sind in Gruppe D.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.