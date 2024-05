Neues MotoGP-Logo ab 2025 wird "einigen gefallen, anderen nicht"

Seit Monaten wird hinter den Kulissen der Motorrad-Weltmeisterschaft an einer neuen Corporate Identity für die Königsklasse MotoGP gearbeitet. Das neue Erscheinungsbild soll die wichtigsten Werte der Meisterschaft besser zum Ausdruck bringen und wird in einem neuen Logo gipfeln.

Wenngleich MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports seit dem vergangenen Jahr an diesem Schritt arbeitet, hat man die Teams der Königsklasse erst beim diesjährigen Vorsaisontest im Februar in Katar darüber informiert. Mit der Übernahme von 86 Prozent der Dorna-Aktien durch Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media hat die neue Corporate Identity von MotoGP nichts zu tun.

Geplant ist die Präsentation des ab 2025 gültigen MotoGP-Logos erst für November 2024. Dorna-CCO Dan Rossomondo spricht aber schon jetzt über den Prozess und erläutert die wichtigsten Punkte der Neuaufstellung der Marke MotoGP auf allen Ebenen. Zum Logo kündigt er an, dass es einigen gefallen wird, anderen nicht.

"Bei dieser Erneuerung geht es vor allem darum, wer wir sind und wie wir uns präsentieren", sagt Rossomondo im Gespräch für die spanischsprachige Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"MotoGP ist dieses unglaubliche Spektakel, das wir in Austin gesehen haben. Auf diese Weise wollen wir uns in der ganzen Welt präsentieren. Unser großes Glück ist, dass unser Rennsport unglaublich ist. Das müssen wir erklären und zeigen", so Rossomondo.

Dan Rossomondo ist seit April 2023 der Chief Commercial Officer bei Dorna Sports Foto: Dorna

Das Ergebnis soll die Elemente vereinen, die die Königsklasse der Motorrad-WM am besten definieren: "Unser Sport basiert auf Geschwindigkeit, er ist innovativ und technologisch fortschrittlich. Unsere Fahrer sind extrem mutig und tapfer. Wenn es uns gelingt, dass unsere Marke das widerspiegelt, dann wäre das perfekt", so Rossomondo.

Was das neue MotoGP-Logo betrifft, so versucht der Dorna-CCO die Auswirkungen herunterzuspielen. Für die breite Öffentlichkeit aber wird genau das eine der wichtigsten Änderungen sein. "Es wird ein neues Logo geben, aber das ist für mich der uninteressanteste Teil davon. Das Bemerkenswerte ist die Strategie, die dahinter steckt. Das Logo wird einigen gefallen, anderen nicht. Das wissen wir", so Rossomondo.

