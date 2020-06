Neunmaliger Motorrad-Weltmeister Carlo Ubbliali verstorben

Carlo Ubbiali ist tot. Der Italiener, der in der 125er- und in der 250er-Klasse der Motorrad-WM insgesamt neun Mal den Titel holte, ist am Dienstag im Alter von 90 Jahren in seiner Heimatstadt Bergamo verstorben. Dies wurde seitens der Familie und kurz darauf auch seitens des MotoGP-Promoters Dorna bestätigt.

Bis Montag war Ubbiali der letzte noch lebende der Fahrer, die 1949 in der ersten Saison der Motorrad-Weltmeisterschaft am Start waren. Im Verlauf seiner bis 1960 dauernden Karriere war Ubbiali überwiegend für AV Agusta am Start und erzielte 39 Rennsiege.

In der 125er-Klasse sind Ubbiali sechs WM-Titel und in der 250er-Klasse drei WM-Titel gelungen, wobei er 1956, 1959 und 1960 jeweils in beiden Klassen Weltmeister wurde. Von seinem ersten Titel (1951) bis zu seinem neunten (1960) vergingen gerade mal zehn Jahre.

Mit insgesamt neun Titeln in der Motorrad-Weltmeisterschaft steht Ubbiali auf einer Stufe mit Mike Hailwood und Valentino Rossi. Einzig Angel Nieto (13) und Giacomo Agostini (15) haben mehr Titel eingefahren. Ubbiali zählt zum erlesenen Kreis der MotoGP-Legenden, der derzeit 35 Namen umfasst.

Als Todesursache für Ubbiali wurden Atembeschwerden genannt.

Mit Bildmaterial von 2 dic. 2.