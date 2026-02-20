Neustart nach Krisenjahr: "Unser Blick wurde zu eng", gesteht Binder

Nach einer der schwierigsten Saisons seiner Karriere stellt sich Brad Binder neu auf. Im KTM-Werksteam geht der Südafrikaner mit einem neuen Crewchief in die kommende Saison und verbindet damit die Hoffnung auf einen sportlichen Neustart.

Nach vielen gemeinsamen Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Binder und Andres Madrid. Künftig arbeitet er mit Phil Marron an seiner Seite. Binder betont, dass die Trennung nicht aus persönlicher Unzufriedenheit entstanden sei - im Gegenteil: Man habe über die Jahre eine enge Beziehung aufgebaut.

Er spricht offen darüber, dass Andres "einer meiner besten Kumpels auf und neben der Strecke" sei. Man habe viele gute Zeiten zusammen erlebt. Gleichzeitig räumt Binder ein, dass sich Abläufe mit der Zeit festfahren können, mit entsprechenden Folgen.

"Ja, wir kannten uns sehr gut und wussten, was ich mag und was ich nicht mag. Und vielleicht wurde unser Blick ein wenig zu eng", deutet Binder an, dass sich das Team zuletzt möglicherweise zu sehr in bekannten Mustern bewegt habe.

Mit dem neuen Crewchief erwartet er frische Impulse. Es werde zwar ungewohnt sein, "ein anderes Gesicht in der Box zu sehen", weil er sehr lange mit derselben Kerncrew gearbeitet habe. Doch genau dieser Neustart reize ihn. Phil sei "ein richtig cooler Typ", mit dem er in der Winterpause bereits viel gesprochen habe.

Reset nach schwierigster Saison der Karriere

Die zurückliegende Saison bezeichnet Binder ohne Umschweife als eine der härtesten seiner Laufbahn in der MotoGP. Je schwieriger die Situation geworden sei, desto härter habe er gearbeitet, doch der Durchbruch blieb aus. Genau das habe es für den Südafrikaner mental besonders kompliziert gemacht.

"Und das Schlimmste ist, dass ich weiß, dass ich zu so viel mehr fähig bin", betont der 30-Jährige. "Es war also sehr gut, mir ein paar Wochen Zeit zu nehmen, um über das Jahr nachzudenken. Und als ich mir die Zeit genommen habe, Abstand zu gewinnen, war es einfacher zu erkennen, wo ich Fehler gemacht habe."

Sein Winter habe darauf abgezielt, "bei null wieder anzufangen", eine gute Basis in Sachen Ausdauer aufzubauen und so viel Zeit wie möglich auf dem Motorrad zu verbringen.

Für die kommende Saison hat Binder ein klares Ziel: "Einfach mehr im Moment zu leben und das Motorradfahren so sehr wie möglich zu genießen." Wenn das gelingt, werde sich vieles andere ganz von selbst ergeben, ist der KTM-Pilot überzeugt.

Binder will weniger grübeln und mehr fahren

Passend dazu hat Binder auch seine Herangehensweise an die neue Saison angepasst. Nach zuvor starken Jahren sei er jeweils mit hohen Zielsetzungen gestartet. Nach dem schwierigen Verlauf zuletzt wolle er nun bewusster Schritt für Schritt denken.

"Ich habe das Gefühl, dass ich letzte Saison einfach zu viel gewollt habe, und das hat mir überhaupt nicht geholfen. Ich habe zu viel nachgedacht, statt einfach nur zu fahren. Also versuche ich einfach, die Dinge wieder natürlicher laufen zu lassen."

Ein klarer Schwachpunkt war zuletzt das Qualifying. Über seine Karriere hinweg lag Binder im Durchschnitt meist leicht vor seinen jeweiligen Teamkollegen, doch in der vergangenen Saison fehlte ihm im Zeittraining teils eine halbe Sekunde auf die Spitze in der eigenen Garage, nämlich Teamkollege Pedro Acosta.

Binder weiß um dieses Thema und sagt offen, dass das Qualifying "nie meine größte Stärke" gewesen sei. "Allerdings war ich in den vergangenen Jahren viel besser darin."

2025 sei in der Hinsicht "mit Abstand das schlechteste Jahr" gewesen. Hauptgrund sei das fehlende Gefühl fürs Motorrad gewesen. Lange Zeit habe er sich schlicht nicht wohl gefühlt. "Und als das Vertrauen langsam zurückkam, hatte ich das Gefühl, als müsste ich mich aus großer Entfernung wieder herankämpfen."

"Und manchmal ist es einfach schwer zu verstehen, warum man nicht das richtige Tempo hat. Ich weiß jedoch, dass ich vor allem Komfort, Verständnis und Vertrauen in das, was ich habe, brauche. Und ich bin mir sicher, dass das kein Problem sein wird."

Ajo: Winterpause hat Druck herausgenommen

Auch KTM-Teammanager Aki Ajo vertraut darauf, dass Binder die Trendwende in der neuen Saison schaffen wird. Er weiß: "Für den Sportler ist es schwierig, wenn der Druck immer größer wird und die Ergebnisse ausbleiben. Während der Saison ist es ziemlich schwierig, etwas zu ändern oder eine Wende herbeizuführen."

Die Winterpause sei deshalb oft ein entscheidender Moment, in dem Fahrer und Umfeld klarer erkennen können, was wirklich nötig ist. Für Binder sei das mehr Gelassenheit.

"Ich glaube, dass er gerne etwas weniger nachdenken würde, wie er selbst schon erwähnt hat. Oftmals, wenn ein Athlet eine schwierige Phase durchmacht und der Druck immer größer wird, denkt man vielleicht zu viel nach", erklärt Ajo.

Das habe Binder aber eigentlich gar nicht nötig. Er müsse sich nur auf seine enorme Erfahrung in der MotoGP verlassen: "Er muss sich das bewusst machen. Er ist ein wirklich erfahrener Fahrer in dieser Kategorie." Wenn er dieses Selbstvertrauen erst einmal wiedergefunden habe, werde alles andere viel einfacher.