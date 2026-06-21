Nicht Bagnaia, sondern Ogura bereitete Marquez "Kopfzerbrechen"

Francesco Bagnaia, Marc Marquez und Ai Ogura haben am Sonntag das MotoGP-Rennen beim Motorrad-Grand-Prix von Tschechien in Brünn zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Rennens angeführt. Gewonnen wurde das Rennen nach 21 Runden von Ducati-Werkspilot Marquez, für den es nach dem Grand Prix von Ungarn der zweite Triumph hintereinander ist.

Marquez' Ducati-Teamkollege "Pecco" Bagnaia führte am Sonntag zwar die meisten Runden an, nämlich 14, musste sich einen Tag nach seinem ersten Sprint-Sieg 2026 aber mit dem dritten Platz zufriedengeben. Am Ende hatte der zweimalige MotoGP-Weltmeister gut zwei Sekunden Rückstand auf Sieger Marquez.

Ai Ogura auf der Trackhouse-Aprilia belegte - wie schon tags zuvor im Sprint - von der Pole gestartet den zweiten Platz. Der Japaner führte die erste Runde des Grand Prix an. Es war seine erste Führungsrunde überhaupt in der Königsklasse. Sowohl im Sprint als im Grand Prix musste sich Ogura in Brünn um weniger als eine halbe Sekunde gegenüber Marquez geschlagen geben.

Das Podium in Brünn: 1. Marc Marquez, 2. Ai Ogura, 3. Francesco Bagnaia Foto: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

Marquez führte im Grand Prix am Sonntag zwar nur sechs Runden an, aber das waren die letzten sechs Runden. Nach seinem zweiten Sieg hintereinander hat er als neuer Vierter in der MotoGP-Fahrerwertung 2026 jetzt nur noch 40 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Aprilia).

Bezzecchi war für den Grand Prix von Tschechien am Sonntag gesperrt. Zu "verdanken" hatte er die Rennsperre seinem Ausraster nach Sturz im Sprint am Samstag. Zwar hat sich Bezzecchi sowohl öffentlich als auch persönlich beim betroffenen Sportwart entschuldigt. Dennoch hat er sich selber zuzuschreiben, dass er am Sonntag tatenlos zusehen musste, wie Marquez weitere 32 Punkte auf ihn aufgeholt hat.

Vor zwei Wochen im Grand Prix von Ungarn war Bezzecchi unverschuldet in den von seinem Aprilia-Teamkollegen Jorge Martin ausgelösten Startcrash verwickelt. Damals konnte "Bez" nichts dafür, dass Marquez mit Sieg 25 Punkte aufgeholt hat. Fakt ist: Zählt man die Sprints und die Grands Prix in Ungarn und Tschechien zusammen, so hat Bezzecchi nur sieben Punkte gesammelt, Jorge Martin 16 Punkte, Marc Marquez aber 69 Punkte.

Marc Marquez: Noch zu früh für "Angriffsmodus" im WM-Kampf

Trotzdem bleibt Marquez auf dem Boden. An den WM-Kampf, geschweige denn den WM-Titel 2026, will der siebenmalige und amtierende MotoGP-Weltmeister derzeit nicht denken. Auf dem Weg zum Sieg in Brünn erlebte er kurz vor Schluss eine Schrecksekunde, als er um ein Haar noch gestürzt wäre. Und: Infolge seiner jüngsten Operation ist Marquez noch immer nicht wieder hundertprozentig fit.

Was geht noch im weiteren Verlauf der Saison 2026 für Marc Marquez? Foto: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

"Ja, ich liege 40 Punkte hinter dem Führenden. Ich muss aber ruhig bleiben, vor allem, weil es jetzt nach Assen geht. Das ist eine Rennstrecke, auf der ich mich sogar dann schwertue, wenn ich fit bin. Deshalb muss ich ruhig bleiben und versuchen zu verstehen, ob wir dann am Sachsenring und nach der Sommerpause in den Angriffsmodus übergehen können", so Marquez.

Der Sieg am Sonntag in Brünn kam für Marquez "vollkommen unerwartet", wie er sagt. "Mein Ziel, und das war schon ein sehr optimistisches Ziel, war das Podium. Auf dem Papier war ich von der Pace her Vierter, auf ganz ähnlichem Niveau wie 'Pecco', aber 'Diggia' und Ogura wirkten schneller als wir. Im Rennen war meine Pace ganz gut, aber ich hing hinter 'Pecco' fest. Ich kam lange nicht vorbei. Erst als es mir dann doch gelungen ist, konnte ich schneller fahren".

Damit spricht Marquez auf den entscheidenden Führungswechsel im Rennen an. Der gelang ihm sechs Runden vor Schluss, als er in Kurve 4 innen an seinem Ducati-Teamkollegen vorbeiging und sich anschließend direkt ein wenig absetzen konnte. Auf den letzten Runden war dann nicht Bagnaia, sondern Ogura der stärkste Gegner für Marquez.

Im Duell mit Ogura: Marc Marquez beschreibt Schrecksekunde

"Ogura bereitete mir Kopfzerbrechen", gesteht der Sieger, "Wir wissen, wie stark er in den letzten Runden ist. Aus diesem Grund habe ich in den letzten Runden alles gegeben, sogar in der letzten Schikane noch. Ich wusste, dass Ogura direkt hinter mir ist und konnte mich keineswegs sicher fühlen." In der Tat wäre Marquez kurz vor dem Ziel um ein Haar noch abgestiegen, konnte einen Sturz aber gerade so vermeiden.

"Ich musste daran denken, wie er damals in der Moto2-Klasse in der letzten Schikane überholt hat", so Marquez mit Verweis auf Ogura. "Da sagte ich mir, das darf mir nicht passieren. Ich bin daher ziemlich aggressiv ans Gas gegangen und dabei ist mir das Hinterrad weggerutscht. Es hat gerade so gereicht, um die Ziellinie als Erster zu überqueren."

Ai Ogura kommt mit starkem Wochenende auf den Geschmack

Für Ai Ogura war es trotz zweier knapp verpasster Siege das mit Abstand stärkste Wochenende seiner MotoGP-Karriere. In der Königsklasse fährt der Moto2-Weltmeister von 2024 aktuell im zweiten Jahr. Im Qualifying am Samstagvormittag erzielte er seine erste Pole. Im Sprint am Samstagnachmittag fuhr er erstmals in einem Sprint in die Top 3. Und im Grand Prix am Sonntagnachmittag gelang ihm seine erste Führungsrunde, gefolgt von seinem zweiten Podestplatz (nach P3 in Le Mans).

Ai Ogura zeigte sein bisher stärkstes Wochenende als MotoGP-Pilot Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Unsere Performance an diesem Wochenende war eine angenehme Überraschung", sagt Ogura, der im Trackhouse-Team eine baugleiche Aprilia RS-GP26 fährt, wie sie WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi und der Tabellenzweite Jorge Martin im Aprilia-Werksteam fahren.

In einem Aspekt stimmt Ogura den Aussagen von Marc Marquez zu: "Meine Pace war an diesem Wochenende schon im Sprint gut, aber im Hauptrennen war sie sogar noch ein bisschen besser, vor allem in der Schlussphase."

Dachte Ogura in den letzten Runden ernsthaft daran, das Rennen gewinnen zu können? "Ich muss sagen, Marc war am Schluss einen Tick stärker. Deshalb ist es der zweite Platz geworden, aber insgesamt dürfen das Team und ich sehr zufrieden sein mit diesem Wochenende", so der Japaner.

"Wir haben unseren Schwachpunkt, nämlich das Qualifying, verbessert. Im Rennen haben wir eine saubere Leistung abgeliefert. Ich glaube, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, das war vielleicht einfach eine nicht ganz perfekte Rennstrategie. Aber noch einmal: Insgesamt war es eine richtig gute Performance. Ich bin sehr glücklich", bekennt Ogura.

Nachgefragt, was er mit "nicht ganz perfekter Rennstrategie" genau meint, antwortet Ogura: "Wenn ich das Rennen noch einmal fahren könnte, würde ich zu Beginn ein bisschen mehr pushen, um 'Pecco' und Marc hinter mir zu halten. Das ist mir dieses Mal aber nicht gelungen. Was ich aber sagen kann: Als ich zu Beginn ganz vorne lag, das war schon ein richtig tolles Gefühl. Beim nächsten Mal werde ich es wieder probieren."

Francesco Bagnaia gerät nach langer Führung ins "Schwimmen"

In der MotoGP-Gesamtwertung 2026 rangiert Ogura nach seinem zweiten Podestplatz nun direkt hinter Marc Marquez auf dem fünften Tabellenplatz. Beide sind nach Punkten an Pedro Acosta vorbeigezogen, nachdem der KTM-Werkspilot in der letzten Runde an fünfter Stelle fahrend mit technischem Defekt ausgerollt ist. Direkt hinter Acosta, auf dem siebten Tabellenplatz, befindet sich Francesco Bagnaia, für den es mit P1 im Sprint und P3 im Grand Prix seinerseits das bisher stärkste Wochenende der Saison war.

"Ich bin zufrieden, denn wir kommen voran", sagt Bagnaia. "Heute haben wir es nur in den letzten fünf, sechs Runden nicht richtig hinbekommen. Anhand der Daten von heute Morgen war mir aber schon klar, dass ich gegenüber Marc und auch gegenüber 'Diggia' noch ein, zwei Zehntelsekunden zu langsam bin, was die Pace im Rennen betrifft. Deshalb habe ich heute alles versucht, um das Rennen von der Spitze weg zu kontrollieren."

Nachdem Bagnaia in der zweiten Runde die Führung von Polesetter Ogura übernommen hatte, hielt er diese bis in die 16. Runde hinein. In eben dieser Runde wurde er von Marc Marquez überholt. "Bis Runde 16 war ich sehr zuversichtlich. Dann aber begann mein Motorrad gewissermaßen zu schwimmen. Es waren keine Vibrationen, wie noch gestern. Aber es war etwas, was mir Schwierigkeiten bereitet hat", so Bagnaia.

"Pecco" Bagnaia musste sich am Schkuss gegen Fabio Di Giannantonio verteidigen Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Solange ich in Führung lag, war es in Ordnung. Aber sobald Marc an mir vorbei war, hatte ich mit dem Grip am Vorderrad zu kämpfen. Deshalb konnte ich am Schluss nichts mehr ausrichten gegen die beiden. Alles in allem war meine Pace diesmal gut, aber noch nicht gut genug. Sie war gerade gut genug, um auf dem Podium abzuschließen", so Bagnaia, der im Ziel weniger als 0,2 Sekunden Vorsprung auf den von ihm erwähnten Fabio "Diggia" Di Giannantonio (VR46-Ducati) hatte.

"Ich wusste, dass er sehr schnell ist. Ich wusste aber auch, dass ich einen Vorsprung habe", sagt Bagnaia in Anspielung auf Di Giannantonio und fügt hinzu: "Am Schluss habe ich dann einfach nur versucht, so präzise wie möglich zu fahren. Letzten Endes hatte ich heute ziemliche Probleme mit dem Vorderreifen, genauer gesagt mit dem Verschließ des Vorderreifens. Das werden wir uns jetzt anschauen und versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen."