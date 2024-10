"Nicht das erste Mal" - Alex Marquez zieht sich den Zorn von Joan Mir zu

Eine Kollision in der ersten Runde beendete den Grand Prix von Japan für Honda-Werkspilot Joan Mir und Gresini-Pilot Alex Marquez bereits in Runde eins. In Kurve 12 krachte Alex Marquez in das Heck der vor ihm fahrenden Honda mit der Nummer 36. Dabei verhakte sich Marquez' Ducati im Heck von Mirs Motorrad.

Nach dem Rennen war lange unklar, ob Alex Marquez für das Manöver bestraft wird. Erst nach einer Weile sprachen die Stewards eine Long-Lap-Penalty für den kommenden Grand Prix aus.

Joan Mir ärgerte sich am Sonntag sehr stark über die Aktion von Alex Marquez. "Es ist verrückt, was passiert ist!", schimpft Mir. "Er traf mich massiv im Heck. Sein Motorrad verklemmte sich zwischen meiner Sitzeinheit und der Schwinge. Ich fuhr nur noch geradeaus in den Kies. Es war unglaublich."

Joan Mir erkennt Parallelen zum Aragon-Crash mit Francesco Bagnaia

Mir erwartete eine Entschuldigung von Marquez, doch die erhielt er offensichtlich nicht. "Normalerweise entschuldigt man sich, wenn man das Rennen eines anderen Fahrers zerstört hat. Dann will man 'Sorry' sagen", bemerkt Mir.

Joan Mir ärgert sich über Alex Marquez' Fahrweise Foto: Motorsport Images

"Ich war wirklich verärgert", berichtet Mir, der bei der Szene einige Parallelen zum Zwischenfall in Aragon erkennt, als Alex Marquez mit Weltmeister Francesco Bagnaia kollidierte.

"Es ist nicht das erste Mal, dass ihm so etwas passierte. Es war ähnlich wie mit 'Pecco' in Aragon, aber nicht identisch. Ich lag klar vorn. Doch das Motorrad verklemmte sich wie bei 'Pecco'", kommentiert Mir.

Aragon 2024: Alex Marquez und Francesco Bagnaia kollidieren im Grand Prix Foto: Motorsport Images

Als Mir mit den anwesenden Journalisten sprach, war noch nicht klar, ob Marquez bestraft wird. "Ich rechnete mit einer Meldung der Renndirektion. Vermutlich haben sie geschlafen oder gerade etwas gegessen. Ich weiß nicht, was sie treiben", staunt Mir über die Trägheit der Entscheidungsverantwortlichen und fügt hinzu: "Ich weiß nicht, was sie sich denken."

Keine Einsicht bei Alex Marquez: "Regeln sind nicht für alle gleich"

Alex Marquez verzichtete am Sonntag auf die übliche Medienrunde. Er meldete sich ausschließlich in der Presseaussendung des Gresini-Teams zu Wort. Die Szene in Kurve 12 war laut dem Spanier auf die Kurve zuvor zurückzuführen.

Long-Lap-Penalty: Alex Marquez kann die Strafe nicht nachvollziehen Foto: Motorsport Images

"Ich habe in Kurve 11 einen Fehler gemacht, der mich aus der Bahn geworfen hat, und als ich versuchte, wieder auf meine Position zu kommen, kam es zu einer Kollision mit Mir, die zum Sturz führte", beschreibt er die Szene aus seiner Sicht. "Unsere Motorräder verhakten sich und ich entschuldigte mich bei ihm für das, was passiert ist", so Marquez.

"Wir müssen in Australien eine lange Long-Lap-Penalty absolvieren. Damit bin ich nicht einverstanden", ärgert sich Alex Marquez. "Vor sieben Tagen hat mich in Kurve 3 ein anderer Fahrer auf die gleiche Weise getroffen und es ist nichts passiert. Das zeigt, dass die Regeln nicht für alle gleich sind", kritisiert Marquez, der beim vergangenen Grand Prix in Mandalika Opfer des von Jack Miller ausgelösten Massensturzes wurde.