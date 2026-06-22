"Nicht fair": Exklusiver Pirelli-Test sorgt für Kritik bei MotoGP-Fahrern

Am Montag nach dem Grand Prix von Tschechien findet in Brünn ein Testtag hinter verschlossenen Türen statt. Die fünf Hersteller werden mit den neuen 850er-Prototypen und den Pirelli-Reifen für die MotoGP-Saison 2027 testen.

Bisher sind nur die Testfahrer die neuen Motorräder gefahren. In Brünn dürfen erstmals auch die Stammfahrer auf die neuen Prototypen steigen und vor allem auch erste Erfahrungen mit den Pirelli-Reifen sammeln.

Allerdings wird nur eine Handvoll der aktuellen MotoGP-Fahrer diese Eindrücke sammeln können. Ducati hat Marc Marquez und Fermin Aldeguer nominiert. Aprilia wird mit Marco Bezzecchi und Raul Fernandez testen.

Allerdings merkte Fernandez nach dem Grand Prix an, dass er nun zwei Tage Ruhe braucht, denn er war aufgrund der Blinddarmentzündung völlig erschöpft. Bezzecchi testet am Montag, wie Aprilia am Rennsonntag bestätigte.

KTM lässt Pedro Acosta testen, obwohl der Spanier im kommenden Jahr zu Ducati wechseln wird. Dazu wird das Testteam mit Pol Espargaro und Dani Pedrosa vor Ort sein.

Yamaha setzt auf Toprak Razgatlioglu und Testfahrer Augusto Fernandez. Honda lässt die beiden aktuellen Stammfahrer Joan Mir und Luca Marini fahren, obwohl Mir im nächsten Jahr zu Gresini-Ducati wechselt. Die Zukunft von Marini ist noch offen.

Die meisten anderen Fahrer reisen bereits am Montag nach Assen weiter, wo am kommenden Wochenende die Dutch TT stattfindet. Dass nur eine Handvoll Fahrer vorab die Pirelli-Reifen testen dürfen, sorgt im Paddock für Fragen und Kritik.

Warum KTM Acosta testen lässt

Bei KTM und Honda stellt sich die Frage, warum sie Fahrer mit dem neuen Prototypen testen lassen, die im kommenden Jahr zu einem anderen Hersteller wechseln werden.

"Schau, es ist ganz einfach", erläutert Pit Beirer bei MotoGP.com, warum Acosta testen darf. "Pedro ist der schnellste Fahrer, den wir je hatten, und den wir im Moment haben. Also wollen wir den besten Fahrer [auf dem Motorrad haben]."

"Ich würde sagen, unser Testteam ist übrigens auch das stärkste, aber es ist trotzdem noch einmal etwas anderes, einen Rennfahrer draufzusetzen. Deshalb war es für uns eine logische Wahl."

Pedro Acosta und sein Crewchief Paul Trevathan Foto: Getty Images Europe

"Wir müssen den besten Fahrer auf unserem Motorrad haben, um herauszufinden, was das Motorrad leisten kann, und darauf aufbauend die weitere Entwicklung voranzutreiben. Alle sind erst auf halbem Weg, und es ist noch ein weiter Weg."

Genauso erklärt Honda-Teamchef Alberto Puig, warum man auf die Erfahrung von Mir und Marini setzt, statt Rookie Diogo Moreira testen zu lassen: "Wir sind der Meinung, dass sie die Fahrer sind, die unser Motorrad am besten kennen."

Beeinflusst Marquez die Reifenentwicklung?

Die kritischen Stimmen der Fahrer, die nicht testen dürfen, beziehen sich in erster Linie auf die Pirelli-Reifen. Viele glauben, dass das Feedback der Fahrer, die testen dürfen, maßgeblich die Entwicklungsrichtung beeinflussen kann.

Denn Marc Marquez betont selbst, wie wichtig dieser Tag mit Pirelli-Reifen für ihn ist: "Mich interessiert am meisten zu verstehen, wie Pirelli funktioniert, weil ich denke, dass die größte Veränderung die Reifen sein werden - mehr als die Motorräder."

Pirelli hat zu diesem Montagstest 15 verschiedene Reifenmischungen mitgebracht. Anhand des Feedbacks der Fahrer werden die besten Versionen ausgewählt. Damit können sie theoretisch Einfluss nehmen.

Marc Marquez ist gespannt auf die neuen Pirelli-Reifen Foto: Getty Images Europe

"Was ich aber irgendwie nicht wirklich fair finde", sagt Fabio Di Giannantonio, "ist, dass einige Fahrer Pirelli schon jetzt ihr Feedback geben können. Und diese Fahrer haben vielleicht einen völlig anderen Fahrstil als du."

"Pirelli kann also nicht das Feedback aller Fahrer berücksichtigen. Und außerdem können diese Fahrer vielleicht auch schon erste Kommentare zum neuen Motorrad abgeben, die andere noch nicht geben können."

"Und möglicherweise können manche Hersteller dadurch schon früher für ihre neuen Fahrer arbeiten." Das trifft vor allem bei Ducati auf Marc Marquez sowie bei Aprilia auf Marco Bezzecchi zu. Beide bleiben 2027 bei ihrem Team.

Fahrer würden gerne mit aktuellen Motorrädern die Pirellis testen

Francesco Bagnaia zählt zu den Fahrern, die nicht an diesem Test teilnehmen dürfen, denn er wird zu Aprilia wechseln. Im September gibt es am Montag nach Spielberg noch einen weiteren Testtag mit Pirelli-Reifen.

Aber erst am Dienstag nach dem Saisonfinale in Valencia werden alle Fahrer erstmals ihre neuen Motorräder und die Pirelli-Reifen testen dürfen. Am 1. Dezember werden Wetter und Temperaturen jedoch nicht ideal sein.

"Wenn man bedenkt, dass es Dezember ist, man erst um 11 Uhr beginnt und um 15 Uhr aufhört, hat man einfach nicht viel Zeit", macht sich Bagnaia Sorgen, dass dieser Tag praktisch nutzlos sein wird, um das Motorrad und die Reifen zu verstehen.

Ein Foto der Aprilia für das neue technische Reglement 2027 Foto: Aprilia

"Es ist etwas seltsam, weil man die Reifen nicht versteht und Pirelli nichts fragen kann. Ich denke daher, dass es nicht die beste Idee ist", findet Bagnaia. Er hätte einen anderen Vorschlag besser gefunden.

"Es wäre besser gewesen, mich mit dem aktuellen Motorrad mit den Pirelli-Reifen fahren zu lassen, aber das ist leider nicht möglich." Einige Fahrer sprechen sich dafür aus, dass sie mit dem aktuellen Motorrad die Pirellis testen könnten.

Dann würden alle Fahrer ein Gefühl für die Reifen bekommen und Pirelli würde mehr Feedback erhalten. "Das wäre ehrlich gesagt gut", stimmt Di Giannantonio Bagnaia zu. "Zumindest eines der beiden Probleme wäre damit gelöst."

Nach dem Testtag am 1. Dezember beginnt die Winterpause. Bis Ende Januar herrscht Testverbot. Wie der Kalender für die Vorbereitungstests anschließend aussieht, ist noch nicht bekannt.

Angesichts der vielen Änderungen wünscht sich nicht nur Bastianini, dass es mehr Testtage als üblich geben sollte: "Wahrscheinlich ja. Ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass es sehr schwierig sein wird, das Motorrad im Dezember zu testen."

"Ich weiß nicht, wie die Strecke in Valencia in dieser Jahreszeit sein wird. Und ich denke, dass wir im nächsten Jahr im Februar sehr viel Arbeit vor uns haben werden." Aber bevor es so weit ist, muss noch geklärt werden, wie der Montagstest im September in Spielberg ablaufen wird.