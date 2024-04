"Noch einmal so machen": Vinales dank Austin mit breiter Brust vor Jerez

Nach seinem perfekten Wochenende beim Amerika-Grand-Prix in Austin mit Pole, Sprint-Sieg und Grand-Prix-Sieg kommt Aprilia-Werkspilot Maverick Vinales als aktueller WM-Dritter zu seinem ersten Heimspiel im MotoGP-Kalender 2024, dem Grand Prix von Spanien an diesem Wochenende in Jerez.

Und mit Verweis auf sein perfektes Austin-Wochenende kündigt Vinales am Donnerstag in Südspanien gleich mal an: "Natürlich träumen wir davon, es jetzt hier in Jerez gleich noch einmal so zu machen. Das wäre großartig."

"Wir müssen aber realistisch sein. Wir müssen intelligent sein", so der Aprilia-Pilot. "Natürlich ist uns klar, dass nicht jedes Wochenende so laufen wird wie das in Austin. Das Wichtigste wird sein, dass wir konstant in der Lage dazu sind. Jerez wird diesbezüglich eine gute Herausforderung für uns. Denn es ist eine Strecke, die all die spanischen Fahrer sehr gut kennen und auf der die Werksteams regelmäßig testen."

"Einen negativen Aspekt in Bezug auf unser Motorrad kann ich auf dieser Strecke nicht erkennen", sagt Vinales über den Austragungsort des Grand Prix von Spanien. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr fuhr Vinales' Teamkollege Aleix Espargaro in Jerez auf die Pole. In den beiden Rennen (Sprint und Grand Prix) aber war P5 dann das Maximum für Aprilia.

Dass die Aprilia RS-GP24 im Vergleich zum Vorjahresmodell in mehreren Bereichen verbessert worden ist, das haben die ersten Rennwochenenden der Saison 2024 gezeigt. Vinales schließt nicht aus, dass sich dieser Trend in Jerez fortsetzt. "Wenn ich hier wieder gewinne, dann wäre ich überglücklich", sagt er.

"Die Pokale für Platz drei und für Platz zwei habe ich hier schon eingesammelt", erinnert Vinales an seine Jerez-Ergebnisse aus den Jahren 2019 und 2020. Damals fuhr er für das Yamaha-Werksteam. Seit Herbst 2021 fährt er für Aprilia. Und nach Jahren der Aufbauarbeit, die nicht immer einfach war, fühlt er sich nun bereit, den Grand Prix von Spanien zu gewinnen: "Natürlich will ich auch noch den Pokal für den ersten Platz."

Schnelle Kurven sind laut Vinales die große Stärke der Aprilia RS-GP24 Foto: Motorsport Images

Vinales hat eine klare Vorstellung davon, wie er das Jerez-Wochenende 2024 angehen will. "In den Bereichen der Strecke, in denen wir uns tendenziell schwertun, nicht so viel verlieren und gleichzeitig in den anderen Bereichen unsere Stärken voll ausspielen", formuliert er seine geplante Herangehensweise.

"Wir haben beispielsweise in der letzten Kurve in Portimao und auch in den schnellen Abschnitten in Austin gesehen, dass wir ein stabiles Motorrad haben, mit dem wir ans Limit gehen können", sagt Vinales und vergleicht: "In schnellen Kurven sind wir im Moment ein bisschen stärker als unsere Konkurrenten. Andererseits sind sie in anderen Bereichen stärker. Jorge [Martin] zum Beispiel ist in Stop-and-Go-Passagen extrem stark."

"Das schaue ich mir genau an. Ich versuche, meinen Rückstand in diesen langsamen Kurven zu reduzieren", so Vinales. "Denn wenn mir das gelingt, dann kann ich in den schnellen Kurven einen Vorsprung herausfahren. Genau das ist für Jerez, wo es viele langsame Kurven gibt, mein Ziel."

In Katar im November 2023 hat es für Vinales auf der Aprilia Klick gemacht hat Foto: Motorsport Images

So gut wie im Moment kam Vinales mit der Aprilia nicht immer zurecht. In Erinnerung an die schwierige Phase der Aufbauarbeit sagt der 29-jährige Spanier: "Manchmal kam ich mit dem Motorrad einfach nicht gut zurecht, so als hätte ich eine Wand vor mir. Aber seit wir im vergangenen Jahr in Katar eine gute Balance gefunden haben, bin ich in der Lage, diese Wand zu durchbrechen."

"Das Schwierige waren die zwei Jahre harter Arbeit ohne Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse kommen, dann ist das etwas ganz anderes", weiß Vinales und nennt ein Beispiel: "Am Tag nach meiner Rückkehr aus Austin bin ich 130 Kilometer mit dem Rad gefahren. Das war überhaupt kein Problem, das war okay. Wenn du aber mit einem schlechten Ergebnis nach Hause kommst, dann fällt es schwer, sich für so etwas zu motivieren."

Als Dritter der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung 2024 rangiert Vinales hinter Tabellenführer Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Ducati-Werkspilot Enea Bastianini, aber er liegt aktuell vier Positionen vor seinem Aprilia-Teamkollegen Aleix Espargaro. Titelverteidiger Francesco "Pecco" Bagnaia belegt derzeit den fünften Tabellenrang. Für Espargaro ist das alles nicht mehr als eine Momentaufnahme.

"Wir müssen abwarten. Ist es jetzt so, dass Maverick Weltmeister werden kann und 'Pecco' nicht mehr? Ich denke nicht, denn es sind gerade mal drei Rennwochenenden gefahren. Die Saison ist noch lang", sagt Espargaro. Über mögliche Titelaussichten seines Teamkollegen Vinales sagt der Routinier im Aprilia-Team: "Ein Kandidat ist er sicherlich. Das gilt aber definitiv für jeden in den Top 8 der Tabelle."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.