"Noch nie erlebt": MotoGP-Fahrer reagieren auf Loch-Chaos in Brasilien

Das Programm beim Grand Prix von Brasilien wurde durch ein ungewöhnliches Problem gestört. Nach dem MotoGP-Qualifying bildete sich auf der Start-Ziel-Geraden plötzlich ein Loch im Asphalt. Aufgrund der vielen Regenfälle in den vergangenen Wochen war der Boden an dieser Stelle eingesackt.

Die betroffene Stelle wurde mit einem speziellen Beton ausgebessert, der schneller als normaler Asphalt trocknet. Die restliche Strecke wurde ebenfalls überprüft, und es wurden keine weiteren Probleme festgestellt.

Dennoch dauerte es eine Weile, bis wieder Fahrbetrieb möglich war. Der Sprint musste auf 16:20 Uhr Ortszeit verschoben werden. Erst anschließend fand das Moto3-Qualifying statt. Das Moto2-Qualifying musste auf Sonntagvormittag verschoben werden.

"Das Loch, das durch den zu hohen Wasserdruck der vergangenen Tage in einem gerissenen Drainagerohr entstanden ist, wurde repariert", sagte FIM-Präsident Jorge Viegas vor dem Sprint bei Sky Italien.

"Der vom Wasser unter dem Fahrbahnbelag ausgewaschene Bereich wurde vollständig aufgefüllt und neu asphaltiert. Die Sicherheitsverantwortlichen haben eine Inspektion entlang der gesamten Strecke durchgeführt, um das Risiko weiterer Absenkungen auszuschließen."

"Ehrlich gesagt habe ich so etwas noch nie erlebt, aber das Wichtigste ist, dass kein Unfall passiert ist", kommentierte Viegas den ungewöhnlichen Vorfall. In der Besichtigungsrunde gaben auch die MotoGP-Fahrer grünes Licht für das Rennen.

Trotzdem war es Glück, dass sich das Loch und der anschließend geflickte Bereich nicht auf der Ideallinie befanden. Nach seinem Sprint-Sieg bestätigt Marc Marquez gegenüber TNT Sport: "Das Loch liegt abseits der Ideallinie, und deshalb konnten wir fahren."

"Es stimmt, dass sie fantastische Arbeit geleistet haben, aber wir haben darum gebetet, dass das Loch nicht auf die Ideallinie übergeht, sonst wäre es unmöglich gewesen zu fahren." Der amtierende Weltmeister zeigte sich trotz der Probleme zufrieden mit der geleisteten Arbeit.

Mit Verspätung konnte der Sprint doch noch durchgeführt werden Foto: Getty Images South America

Er sagt: "Das sind Dinge, die bei neuen Strecken passieren. Diese Strecke wurde in einem Jahr gebaut, eigentlich in zehn Monaten, und sie haben wirklich gute Arbeit geleistet." Die Situation mit dem Loch ging am Samstag schließlich gut aus.

Wäre die Ideallinie betroffen gewesen, dann hätte das Rennwochenende womöglich vorzeitig beendet werden müssen. "Das Wichtigste ist", betont Fabio Quartararo, "dass so etwas nicht auf der Ideallinie passiert."

"Vor allem für die Moto3, weil die überall fahren. Bei uns ist es klarer, wo wir fahren, aber ich hoffe, dass die Strecke an vielen Stellen hält." Nach langer Unterbrechung konnte schließlich doch noch der Sprint gefahren werden.

Ständig neue Startzeiten: Fahrer kritisieren Rennvorbereitung

Als die Reparaturarbeiten begannen, dachten schon viele im Fahrerlager, dass der Samstag beendet sei. Als die Rennleitung doch wieder neue Zeitpläne ankündigte, musste wieder die Vorbereitung auf den Sprint aufgenommen werden.

Das war keine einfache Situation. "Es gab einen Moment, in dem ich mich ein bisschen über die Entscheidungen geärgert habe", sagt Marquez, "weil es für einen Fahrer nicht einfach ist: bereit machen, entspannen, wieder bereit machen, sich aufputschen, wieder entspannen."

"Wir haben unsere Rituale, wir haben unsere spezifischen Arten des Aufwärmens. Das ist einer der Punkte, die wir für die Zukunft verbessern müssen. Allerdings ist es wahr, dass die Situation, mit der wir konfrontiert waren, außergewöhnlich war."

Für Marquez und Martin war es jeweils das 31. Sprint-Podium Foto: Getty Images South America

KTM-Fahrer Pedro Acosta meint nach dem Sprint, dass er überrascht war, dass das Rennen überhaupt noch stattgefunden hat: "Ehrlich gesagt ist es schon viel, dass wir den Sprint noch fahren konnten, auch wenn er um mehr als eine Stunde verschoben wurde."

"Ich habe noch nie zuvor ein Loch auf einer Rennstrecke gesehen, und erst recht nicht in der MotoGP." Obwohl Acosta nur Neunter wurde, verteidigte er die WM-Führung. Marquez zog mit seinem Sieg mit Rekordhalter Jorge Martin gleich. Beide haben 16 Sprints gewonnen.

Für Marquez und Martin, der Dritter wurde, war es jeweils der 31. Podestplatz in einem Sprint. Damit sind sie auch in dieser Statistik des Samstagsrennens die erfolgreichsten Fahrer. Francesco Bagnaia hat im Sprint 30 Podestplätze erobert.

Für Martin war es das erste Podium seit seinem Gewinn des Weltmeistertitels Ende 2024. "Es ist nicht einfach", sagt der Spanier zur langen Unterbrechung, "die Konzentration mehr als eineinhalb Stunden später aufrechtzuerhalten."

"Ich habe einfach meine Routine wieder durchgezogen, genauso wie vorher. Sie haben es gelöst. Ich habe es nicht mal gesehen. Ich glaube, es lag abseits der Ideallinie. Wir können mit einem Loch fahren, weil es nicht auf der Ideallinie liegt, für uns MotoGP-Fahrer ist das beherrschbar."