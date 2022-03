Offene MotoGP-Zukunft nach 2022: Miller wundert sich über "Bullshit"-Fragen

Audio-Player laden

Jack Miller steht vor seiner achten Saison in der MotoGP. Es wird Millers zweite Saison als Ducati-Werkspilot. Mit einem Blick auf die vielen Talente in den Ducati-Kundenteams könnte die Luft für Miller dünn werden, denn am Saisonende läuft der Vertrag des Australiers aus und Jorge Martin und Enea Bastianini klopfen an die Tür des Werksteams. Auf die Fragen zur offenen Zukunft ließ Miller vor dem Saisonstart in Katar knackige Antworten folgen.

"Meine Situation ist wie immer zu diesem Zeitpunkt des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt beginnt jeder Journalist auf der Welt immer damit, Bullshit darüber zu schreiben, über mich und wie ich meinen Job verliere und dass man mich abschreiben kann", so Miller.

"Es ist genau so wie immer. Ich kann nichts dagegen machen und habe keine Kontrolle darüber. Ich kann nur auf der Strecke die bestmögliche Antwort liefern, um meinen Job zu behalten", erklärt der Australier, der sich über die Fragen wundert: "Es ist der gleiche Bullshit, mit dem ich mich jedes Jahr auseinandersetzen muss. Ich verstehe nicht, warum das bei mir so ist und bei anderen nicht. Ich akzeptiere es und mache einfach weiter."

Besser vorbereitet als beim MotoGP-Saisonstart 2021?

Psychisch ist Miller laut eigenen Aussagen gut vorbereitet. "Ich fühle mich gut. Wir sind gut vorbereitet. Ich habe ein gutes Gefühl und fühle mich ausgeglichen", schildert der Ducati-Pilot. "Im vergangenen Jahr war ich nervöser. Jetzt sehe ich es als ein weiteres Wochenende an. Diese Einstellung hilft dabei, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und den Job zu erledigen."

Jack Miller hätte auf den finalen Testtag verzichten können Foto: Motorsport Images

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gab es dieses Mal keinen Test in Katar. "Im vergangenen Jahr hatten wir hier fünf Testtage und zwei Renn-Wochenenden. Beim zweiten Rennen hatten wir das engste Top-15-Ergebnis der Geschichte. Das war kein Zufall, vermute ich. Gleichzeitig erwarte ich nicht, dass sich das in diesem Jahr wiederholt", kommentiert Miller.

Das politische Weltgeschehen möchte Miller in Katar ausblenden. "Ich werde definitiv fahren, auch wenn es im vergangenen Jahr nicht mein bestes Renn-Wochenende war. Ich muss vermeiden, die gleichen Entscheidungen wie im vergangenen Jahr zu treffen", erklärt er.

Zustand in der Ukraine erschüttert Jack Miller

"Abgesehen davon ist es erschütternd, zu hören, was dort passiert", kommentiert er die Krise in der Ukraine. "Es sind schwierige Zeiten, die dadurch noch schwieriger werden. Die Welt, in der wir heute leben, ist keine einfache Welt. Mein Gedanken sind bei den Betroffenen in der Ukraine und in Russland. Ich hoffe, dass wir bald wieder Frieden haben."

Bei den Winter-Tests machte Miller in diesem Jahr nicht mit Bestzeiten auf sich aufmerksam. "Wir befinden uns in einer ziemlich guten Form. Tests und Rennen sind immer zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ich freue mich definitiv, wieder Rennen zu bestreiten", erklärt er und fügt hinzu: "Der dritte Testtag in Mandalika war vielleicht gar nicht nötig."

