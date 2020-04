Offiziell: 2020 kein MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring

Motorrad-Weltverband FIM und MotoGP-Promoter Dorna haben die komplette Absage von drei Grands Prix bekannt gegeben. Das betrifft den Sachsenring, Assen und den neuen KymiRing. Somit wird es im Kalenderjahr 2020 keine MotoGP-Rennen in Deutschland, in den Niederlanden und in Finnland geben.

Laut ursprünglichem Kalender hätte auf dem Sachsenring am 21. Juni gefahren werden sollen. Nachdem die deutsche Bundesregierung ein Veranstaltungsverbot bis 31. August beschlossen hatte, wurde das Rennen auf unbestimmte Zeit verschoben. Zunächst wurde ein Termin im Herbst angedacht.

Denkt man an die Wettersituation, dann wäre maximal der September realistisch gewesen. Das gilt auch für die Rennen in den Niederlanden und in Finnland. In Assen hätte ursprünglich eine Woche nach dem Sachsenring am 28. Juni gefahren werden sollen. In den Niederlanden gilt ein Verbot von Großveranstaltungen bis 1. September.

Finnland hätte nach dem Sachsenring und Assen am 12. Juli über die Bühne gehen sollen. Neben der Corona-Krise gab es bezüglich des neuen KymiRings noch ein weiteres Problem, denn diese Strecke ist noch nicht von der FIM homologiert. Das MotoGP-Comeback in Finnland verschiebt sich somit um ein weiteres Jahr Übersicht Rennabsagen und Terminverschiebungen.

Seit 1998 gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Sachsenring. Zum ersten Mal seit dem Jahr 1951 wird kein WM-Lauf auf deutschem Boden stattfinden. Assen ist die Rennstrecke mit der längsten Tradition. Seit Beginn der Motorrad-WM im Jahr 1949 stand Assen ununterbrochen im Kalender.

Wann die MotoGP-Saison aufgenommen werden kann, ist derzeit ungewiss. Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta skizzierte jüngst mehrere Szenarien. Im optimistischsten Fall könnten im August die ersten Rennen in Europa stattfinden und die verkürzte Saison bis November dauern. Im negativsten Fall gibt es 2020 gar keine Rennen.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.