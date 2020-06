Offiziell: Aprilia verlängert MotoGP-Vertrag mit Aleix Espargaro

Aleix Espargaro wird auch in den kommenden beiden Jahren für Aprilia in der MotoGP an den Start gehen. Die italienische Marke gab den neuen Vertrag für 2021/22 bekannt. Die neu entwickelte RS-GP 2020 sorgt für Aufbruchstimmung, denn die Anzeichen bei den Wintertests im vergangenen Februar waren positiv.

Deshalb gibt es sowohl von Espargaro und von Aprilia das Bestreben, auch länger als die nächsten beiden Jahre zusammenzuarbeiten. Läuft alles gut, dann ist eine weitere Vertragsverlängerung für 2023/24 denkbar. Espargaro kann sich vorstellen, seine sportliche Karriere bei Aprilia zu beenden.

"Der menschliche Aspekt ist für mich sehr wichtig", sagt der Spanier. "In diesen vier Jahren ist Aprilia meine zweite Familie geworden. Mit diesem neuen Vertrag, der der wichtigste meiner Karriere ist, zeigen sie mir, dass ich im Mittelpunkt dieses Projekts stehe."

"Aus technischer Sicht haben mich die Fortschritte in den vergangenen Monaten überzeugt. Wir haben uns personell verstärkt und das Debüt der RS-GP 2020 ist bei den Tests positiv gewesen. Wir müssen die Arbeit gemeinsam zu Ende bringen, die wir vergangenen Winter begonnen haben."

Massimo Rivola: Espargaro ist der "Kapitän"

Seit Monaten war klar, dass Aprilia Espargaro halten will. "Wir wollten Aleix unbedingt bestätigen und sind froh, dass es jetzt geklappt hat", sagt Motorsportchef Massimo Rivola. "Es ist eine turbulente Phase auf dem Fahrermarkt."

"Für die Kontinuität unseres Projekts ist es essenziell, dass wir mit einem Kaliber wie Aleix weitermachen. Er ist unser Kapitän. Wir haben ein komplett neues Projekt mit neuen Ressourcen begonnen. Nun hoffen wir, dass er Aprilia bald an die Spitze führen wird, wo wir noch nie in der MotoGP-Geschichte waren."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Nach zwei Jahren bei Suzuki wechselte Espargaro für die Saison 2017 zu Aprilia. Die ersten drei Jahre verliefen ernüchternd. Spitzenplätze blieben aus. Dazu kamen viele technische Defekte. Der Spanier beendete die WM auf den Plätzen 15, 17 und 14.

Wer im nächsten Jahr der zweite Aprilia-Fahrer sein wird, ist noch offen. Rivola stärkte in den vergangenen Monaten Andrea Iannone den Rücken. Der Italiener hat beim Internationalen Sportgerichtshof Einspruch gegen seine Dopingsperre erhoben. Das Urteil ist noch ausständig.

Solange Iannone gesperrt ist, würde Testfahrer Bradley Smith die Rennen bestreiten. Gute Chancen auf die zweite RS-GP im nächsten Jahr soll Danilo Petrucci haben, der seinen Platz im Ducati-Werksteam an Jack Miller verloren hat.

Mit Bildmaterial von Aprilia Racing Team.