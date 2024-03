Offiziell: Francesco Bagnaia verlängert MotoGP-Vertrag bei Ducati bis 2026

Vier Tage vor dem ersten Trainingstag der MotoGP-Saison 2024 verkündet Ducati die Vertragsverlängerung mit Weltmeister Francesco Bagnaia. Der Champion der beiden vergangenen Jahre wird bis mindestens Ende 2026 für das Ducati-Werksteam in der MotoGP antreten. Das bestätigte Ducati am Montagnachmittag in der Woche vor dem Katar-Grand-Prix.

Die Vertragsverlängerung von Bagnaia kam alles andere als überraschend. Nach seinem zweiten Titelgewinn im November 2023 stellte Ducati immer wieder klar, dass man eine weitere Zusammenarbeit mit dem 27-jährigen Turiner anstrebt.

Seit seinem MotoGP-Debüt in der Saison 2019 fährt Bagnaia für Ducati. Nach zwei Jahren im Pramac-Team erfolgte Ende 2020 der Aufstieg in die Werksmannschaft. Bisher feierte Bagnaia mit Ducati neben den beiden Titeln insgesamt 18 Grand-Prix-Siege und 35 Podestplätze.

Drei weitere Jahre in Rot: Francesco Bagnaia bindet sich als erster Spitzenfahrer

"Ich bin sehr glücklich, dass ich weiterhin für das Team meiner Träume fahren kann", kommentiert Bagnaia die Vertragsverlängerung. "Es ist eine Ehre für mich, diese Farben zu tragen. Es ist fantastisch und eine Quelle des Stolzes."

"Zusammen mit Ducati, meinem Team und allen Mitarbeitern von Ducati Corse konnten wir unglaubliche Dinge erreichen. In den drei Jahren, die vor uns liegen, werden wir weiterhin unser Bestes geben, um weitere Erfolge zu erzielen", so Bagnaia in der offiziellen Mitteilung des italienischen Herstellers.

Italienisches Dreamteam: Erfolge machen Luigi Dall'Igna stolz

Ducati-Rennleiter Luigi "Gigi" Dall'Igna ist stolz, die Zusammenarbeit mit dem MotoGP-Champion der beiden vergangenen Jahre fortzusetzen: "Pecco war der erste Italiener, der einen MotoGP-Weltmeistertitel auf einem italienischen Motorrad gewonnen hat. Zusammen haben wir eine Weltmeisterschaft nach Bologna geholt, die wir seit 15 Jahren nicht mehr gewonnen hatten."

Luigi Dall'Igna führte Ducati zum Erfolg in der MotoGP Foto: Motorsport Images

Sollte Bagnaia seine dritte Weltmeisterschaft in Folge gewinnen, würde sein Gehalt höchstwahrscheinlich bei zehn Millionen Euro liegen. Nachdem die wichtigste Personalie geklärt ist, bleibt die größte Unbekannte im Ducati-Universum die Identität des Fahrers in der anderen Seite der Box.

Sind Enea Bastianini und Francesco Bagnaia auch nach 2024 noch Teamkollegen? Foto: Motorsport Images

Seit der MotoGP-Saison im Vorjahr pilotiert Enea Bastianini die zweite Werks-Ducati. Bastianini selbst, Jorge Martin und höchstwahrscheinlich Marc Marquez sind alle im Rennen um diesen Platz - vorausgesetzt, Marquez kann die Erwartungen erfüllen, die sein Wechsel zu Gresini geweckt hat. Im Gegensatz zu Bagnaia, Bastianini und Martin pilotiert Marquez aber nur eine 2023er-Ducati.

