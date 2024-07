Offiziell: Joan Mir verlängert MotoGP-Vertrag mit Honda bis Ende 2026

Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Joan Mir wird in der Königsklasse der Motorrad-WM auch in der nahen Zukunft für das Honda-Werksteam an den Start gehen. Der MotoGP-Weltmeister von 2020 (damals bei Suzuki), der seit 2023 für Honda fährt, hat seinen ursprünglich geschlossenen Zweijahresvertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Bis Ende 2026 ist Mir somit an Honda gebunden.

"Ich freue mich sehr darauf, in den kommenden zwei Jahren für Honda und HRC anzutreten", sagt Mir und verweist damit einerseits auf den Hersteller, andererseits auf dessen Rennabteilung, die Honda Racing Corporation (HRC). "Es war mein Ziel, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Dieses Ziel habe ich nun erreicht."

An die Erfolge aus seiner Suzuki-Zeit hat Mir beim größten Motorradhersteller der Welt noch bei weitem nicht anknüpfen können. Auf der Honda RC213V hat es der Spanier in der MotoGP-Saison 2023 auf gerade mal 26 WM-Punkte gebracht. Die WM-Gesamtwertung schloss er außerhalb der Top 20 ab. Bei fünf der 20 Grands Prix 2023 war Mir gar nicht am Start, weil er verletzt war.

Für die laufende MotoGP-Saison 2024 wurde Mir in der Honda-Box ein neuer Crewchief zugeteilt. Nachdem er 2023 mit Giacomo Guidotti gearbeitet hatte, ist es seit Jahresbeginn Marc Marquez' ehemaliger Crewchief Santi Hernandez, der sich um die Abstimmung der Honda mit der neongelben Startnummer 36 kümmert. Bezogen auf die Ergebnisse aber hat auch das bisher nicht geholfen.

Seit Anfang 2024 arbeitet Mir in der Honda-Box mit Santi Hernandez Foto: Motorsport Images

Kurz vor Halbzeit der MotoGP-Saison 2024 steht Mir bei lediglich 13 WM-Punkten und belegt in der WM-Tabelle den 18. Rang. Teamkollege Luca Marini, der seine erste Honda-Saison fährt, hat sogar erst ein einzigen WM-Punkt an Land gezogen. Dass die RC213V im Vergleich zu den Bikes der anderen Hersteller nicht konkurrenzfähig ist, das ist nun schon seit Jahren so.

In die Top 10 eines Sonntagsrennens hat es Mir in seiner bisherigen Honda-Zeit nur ein einziges Mal geschafft. Das war im September 2023, als er beim erstmals ausgetragenen Grand Prix von Indien als Fünfter ins Ziel kam. Abgesehen davon ist Mir auf der Honda noch ein einziges Top-10-Ergebnis in einem Sprint gelungen, nämlich im Mai 2024 in Barcelona, wo er den neunten Platz belegte.

Dennoch hat der MotoGP-Weltmeister von 2020 seinen Vertrag mit HRC, der Ende 2024 ausgelaufen wäre, um zwei weitere Jahre verlängert. Spätestens im Gültigkeitszeitraum seines neuen Vertrags sollen sich dann endlich auch Erfolge auf der RC213V einstellen.

Wann kommt Joan Mir mit der Honda RC213V aus dem Schatten? Foto: Motorsport Images

"Ich glaube daran, dass ich zur Verbesserung der RC213V beitragen kann, indem ich HRC weiterhin meine Eindrücke liefere", sagt Mir und erklärt: "Ich weiß, was ich zu tun habe und ich weiß, was Honda erreichen kann. Meine Hoffnung ist, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen."

Schon vor ein paar Wochen ließ Mir anklingen, dass er nicht vorhat, das Handtuch zu werfen. "Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich bei diesem Projekt versagt hätte, wenn ich jetzt gehen würde", sagte er kürzlich.

Und mit Blick auf die technische Weiterentwicklung im Hause Honda sagte Mir bei dieser Gelegenheit: "Die Richtung, die sie nehmen wollen, ist sehr interessant. Ich denke, was kommen wird, wird besser sein. Ich bin mir sicher, dass wir [den anderen] näherkommen werden."

Mit der Vertragsverlängerung von Joan Mir ist im Honda-Werksteam zumindest für die MotoGP-Saison 2025 alles klar. Denn Luca Marini, der seit Saisonbeginn 2024 an Bord ist, besitzt einen Zweijahresvertrag bis Ende 2025. Abgesehen davon steht auch Johann Zarco bis Ende 2025 bei einem Honda-Team unter Vertrag, in seinem Fall ist es das Satellitenteam LCR.

Offen ist derzeit noch, ob bei LCR-Honda auch der Vertrag von Takaaki Nakagami über das aktuelle Jahr 2024 hinaus verlängert wird. Der Japaner, der seit 2018 für das Team von Lucio Cecchinello fährt, hatte sich zuletzt noch etwas mehr Bedenkzeit erbeten und einen Rücktritt zum Saisonende 2024 nicht komplett ausgeschlossen.