Offiziell: Kasachstan ersetzt Indien im MotoGP-Kalender 2024

Der Rennkalender der laufenden MotoGP-Saison 2024 hat für die zweite Saisonhälfte eine Veränderung erfahren, die sich bereits abgezeichnet hatte. Die Premiere des Grand Prix von Kasachstan ersetzt am Wochenende 20. bis 22. September den ursprünglich für diesen Termin geplanten Grand Prix von Indien.

Grund ist, dass der lokale Rennveranstalter in Indien den vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Die letzte Deadline für noch ausstehende Zahlungen an MotoGP-Promoter Dorna Sports ist verstrichen.

Laut Informationen unserer Kollegen von Motorsport.com Spanien handelt es sich bei den ausstehenden Zahlungen nicht um welche für den Grand Prix 2024, sondern 2023. Seitens der Dorna wurde nun am Mittwoch offiziell mitgeteilt, dass der Indien-Grand-Prix 2024 nicht stattfindet. Der lokale Veranstalter hofft nun auf einen Termin im März 2025.

Im September 2023 hatte es in Indien auf dem Buddh International Circuit in Greater Noida bei Neu-Delhi die MotoGP-Premiere im Land gegeben. In diesem Jahr nun hätte als Beginn der Asien-Tournee im Herbst die zweite Auflage des Indien-Grand-Prix stattfinden sollen. Aber diesen Platz im MotoGP-Kalender 2024 übernimmt nun der Kasachstan-Grand-Prix, der ursprünglich für Juni angesetzt war.

Dass man nicht schon am Wochenende 14. bis 16. Juni auf dem brandneuen Sokol International Racetrack bei Almaty gastiert, ist auf die jüngsten Überschwemmungen in Kasachstan zurückzuführen. Aus diesem Grund wurde der ursprünglich vorgesehene Termin gestrichen - mit Verweis darauf, dass die MotoGP-Premiere in Kasachstan zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison stattfinden soll.

Jetzt steht fest: Mit der Streichung des Indien-Grand-Prix 2024 ergibt sich für die Promoter in Kasachstan eine drei Monate längere Vorbereitungszeit auf ihr eigenes erstes Rennwochenende der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3.

Sokol International Racetrack bei Almaty in Kasachstan Foto: MotoGP

Der Sokol International Racetrack, im Süden des Landes rund 75 Kilometer nordwestlich von Almaty gelegen, ist ein von Herman Tilke konzipierter Grand-Prix-Kurs. Beginn der Bauarbeiten war bereits im Jahr 2014. Mittlerweile ist die Anlage soweit fertiggestellt, dass Rennen gefahren werden können. Vertreter von Dorna und FIM haben die Strecke in den vergangenen Monaten mehrmals in Augenschein genommen.

Das Grand-Prix-Layout des Sokol International Racetrack, welches von der Motorrad-WM befahren wird, weist 13 Kurven auf einer Streckenlänge von 4,495 Kilometern auf. Gefahren wird im Uhrzeigersinn. Die längste Gerade ist nicht die Start/Ziel-Gerade, sondern die parallel verlaufende Gegengerade. An deren Ende gibt es für andere Rennserien die Option einer Schikane.

Laut Fünfjahresvertrag, der zwischen dem lokalen Rennveranstalter und MotoGP-Promoter Dorna Sports geschlossen wurde, hätte bereits im Juni 2023 erstmals auf dem Sokol International Racetrack gefahren werden sollen.

Damals aber wurde knapp zwei Monate vor Termin der Kasachstan-Grand-Prix für 2023 abgesagt, weil die Strecke noch nicht homologiert war. Jetzt, gut ein Jahr später, weist sie sowohl vom Motorrad-Weltverband FIM als auch vom Automobil-Weltverband FIA (Grad 2) eine Homologation auf.

Übrigens: In Kasachstan gibt es auch eine Stadt mit dem Namen Sokol. Die aber liegt ganz im Norden des Landes, knapp 2.000 Kilometer vom Sokol International Racetrack entfernt.

Mit Bildmaterial von MotoGP.