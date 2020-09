Offiziell: Valentino Rossi fährt MotoGP-Saison 2021 für Petronas-Yamaha

Valentino Rossi setzt seine Karriere fort und wird auch 2021 in der MotoGP-Klasse an den Start gehen. Es wird die 26. Saison des Italieners in der Motorrad-Weltmeisterschaft sein und seine 22. in der Königsklasse. Wie es sich bereits in den vergangenen Wochen angekündigt hat, wechselt Rossi vom Yamaha-Werksteam ins Satellitenteam Petronas SRT. Nun wurde der Wechsel vom Team offiziell verkündet.

"Wir freuen uns, dass Valentino ein weiteres Jahr in der MotoGP bleibt", sagt Yamaha-Manager Lin Jarvis. "Wir sind überzeugt, dass die Fans des Sports genauso denken. Ein großer Teil der MotoGP-Fans wuchs mit Valentino auf und verfolgte seine Karriere."

"Ich erwähnte bereits, dass diese von COVID-19 beeinflusste MotoGP-Saison nicht das angemessene Jahr ist, in dem ein solch legendärer Fahrer seine Karriere beendet. Valentino war bei den Fans auf der gesamten Welt immer sehr beliebt."

"Es ist großartig, dass er sich dazu entschieden hat, wenigstens eine weitere Saison zu fahren. Hoffentlich können die Fans im kommenden Jahr wieder an die Strecken kommen, um den GOAT wieder in Aktion zu sehen."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Technisch gesehen macht es keinen Unterschied, dass Rossi ins Satellitenteam wechselt, denn Yamaha garantiert Rossi Werksmaterial und volle Unterstützung. Die Vertragsbestätigung hat länger auf sich warten lassen, denn es mussten rechtlich alle Details zwischen Yamaha, Petronas SRT und Rossi geklärt werden.

Es steht nun auch fest, dass Rossi nur drei Personen seiner derzeitigen Crew mitnehmen darf. Das sind Crew-Chief David Munoz, Dateningenieur Matteo Flamigni und Riding-Coach Idalio Manuel Gavira.

"Ich freue mich sehr, dass ich 2021 weiterfahren werde", sagt Rossi. "Ich habe viel darüber nachgedacht, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe. Die Herausforderung wird immer größer. Um in der MotoGP an der Spitze zu sein, muss man immer härter arbeiten und jeden Tag trainieren."

"Aber mir gefallt es immer noch und ich möchte weitermachen. Meine Entscheidung habe ich in der ersten Jahreshälfte getroffen. Sie gaben mir garantiert, dass ich Werksmaterial und Unterstützung erhalte, selbst wenn ich nicht im Werksteam fahre."

Rossi freut sich auf Morbidelli als Teamkollegen

Rossi hat einen Vertrag für die Saison 2021 unterschrieben. Für 2022 gibt es keine Option. Sollte die Zusammenarbeit gut und erfolgreich verlaufen, könnte Rossi auch ein weiteres Jahr fahren. Die Entscheidung will er kommenden Sommer treffen.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossis Teamkollege bei Petronas wird Franco Morbidelli sein. Somit wird sich Rossi erstmals mit einem Nachwuchsfahrer aus seiner eigenen VR46-Akademie eine Box teilen. Rossi und Morbidelli sind zudem gute und enge Freunde, die oft gemeinsam trainieren.

"Petronas SRT ist noch ein junges Team, aber sie haben gezeigt, dass sie ein Topteam sind. Sie arbeiten ernsthaft und sind sehr gut organisiert", sagt Rossi. "Es wird schön sein, Franco als meinen Teamkollegen zu haben. Das wird cool! Ich denke, wir können gemeinsam viele gute Dinge schaffen."

Zwischen 1996 und heute hat Rossi insgesamt 409 Grands Prix bestritten. 115 Rennen hat er davon gewonnen. Seine Fans müssen nun schon länger auf einen Sieg warten. Zum letzten Mal hat Rossi in Assen 2017 triumphiert.

Das Yamaha-Werksteam setzt in Zukunft auf Maverick Vinales und Fabio Quartararo.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.