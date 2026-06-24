Ohrfeige von und Sperre für Bezzecchi: Die Reaktionen im MotoGP-Paddock
Ohrfeige von WM-Leader Marco Bezzecchi für Sportwart in Brünn, die darauf folgende Rennsperre und Entschuldigung sind Anlass für unterschiedliche Meinungen
Marco Bezzecchi in Brünn: Im Sprint gestürzt, im Grand Prix gesperrt
Foto: Mirco Lazzari GP / Getty Images
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