Oliveira: Braucht KTM zu lange, um das optimale Set-up zu finden?

Miguel Oliveira feierte in der MotoGP-Saison 2020 gleich zwei Siege mit KTM: in Spielberg 2 und bei seinem Heimrennen in Portugal. Davon abgesehen platzierte sich der Portugiese in 14 Saisonrennen sechsmal unter den Top 6, schaffte es aber kein weiteres Mal aufs Treppchen und beendete die WM als Neunter.

Mit der neuen RC16 hatte KTM auch während der Saison - dank damals noch geltenden Konzessionen für den Hersteller - privat getestet und sich so auf Strecken wie etwa Spielberg oder Brünn einen spürbaren Vorteil verschafft.

Auf anderen Strecken tat man sich zuweilen gerade am ersten von zwei Rennwochenenden etwas schwerer, das optimale Set-up zu finden und auf Tempo zu kommen. So räumt Oliveira ein: "Mit Sicherheit braucht es mehr Zeit, denn wir müssen uns (auf den meisten Strecken; Anm. d. R.) eine Basis mit dem Bike erst erarbeiten."

"Ich denke nichts, dass es mit dem Testen zusammenhängt", sagt der Tech-3-KTM-Pilot weiter. "Wir waren auf einigen Strecken wie etwa in Misano, wo wir viel getestet haben und wo nicht so klar war, dass wir nur deshalb einen Vorteil hatten."

1. Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Gleichzeitig spüre ich, dass unser Motorrad viel Potenzial hat und wir mit demselben Paket deutlich bessere Ergebnisse erzielen können. Wir benötigen nur noch etwas mehr Zeit, um dieses Potenzial vollends entfalten zu können. Die Rennerfahrung auf verschiedenen Strecken wird uns helfen, diesen Schritt nach vorn zu machen."

Testen sei zwar immer eine gute Sache, meint Oliveira. "Aber es ist eben nur Testen. Man hat nicht so viele Fahrer auf der Strecke, mit denen man sich direkt vergleichen kann, und auch nicht dieselben Bedingungen", erklärt der KTM-Fahrer.

"Testen ist gut, aber gibt dir nicht dieses Extra, das dir ein Rennwochenende in Bezug auf die Performance gibt." Da im Rennkalender 2020 viele Strecken fehlten, ist die Hoffnung, in diesem Jahr eine volle Saison mit den üblichen Überseerennen zu haben umso größer. Der Wintertest in Sepang musste jedoch schon abgesagt werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.