Oliveira erwartet von KTM neue Teile nach der Sommerpause

Audio-Player laden

Vor Suzuki und Honda, aber hinter Ducati, Yamaha und Aprilia, verbringt KTM die gerade laufende MotoGP-Sommerpause 2022 auf dem vierten Rang der Konstrukteurs-WM. Das Werksteam der Österreicher wird in der Teamwertung an fünfter Stelle geführt. Die beiden Werkspiloten Brad Binder und Miguel Oliveira liegen in der Fahrerwertung in den Top 10, haben aber schon beträchtlichen Punkterückstand auf die Tabellenspitze.

In der zweiten Saisonhälfte, die am ersten August-Wochenende mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone beginnt, will KTM ein paar neue Teile bringen. "Wir haben für die Zeit nach der Sommerpause etwas Neues geplant. Ein paar Dinge hatten wir schon beim Barcelona-Test ausprobiert, aber in der Sommerpause können Kleinigkeiten noch verbessert werden", sagt Oliveira.

Zu dem Portugiesen angesprochenen Neuerungen, die beim Barcelona-Test erstmals ausprobiert wurden, hatte KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer kurz nach dem Test gesagt: "Wir hätten sie uns gerne für den Herbst in Richtung neues Motorrad aufbehalten. Aber wir werden wieder einmal, wie so oft in KTMS MotoGP-Historie, Teile vorziehen müssen."

Das sieht auch Oliveiras Teamkollege Brad Binder so. Der Südafrikaner sieht in der gerade laufenden Sommerpause "eine gute Gelegenheit für alle, die erste Saisonhälfte zu analysieren" und setzt Hoffnungen in die Updates an der RC16. "Was uns betrifft, so wollen wir sicherstellen, dass wir zu Beginn der zweiten Saisonhälfte einen Schritt näher an der Spitze dran sind", so Binder.

Binder ist auf dem aktuell sechsten Tabellenplatz der besser platzierte der beiden KTM-Werkspiloten. Oliveira ist Tabellenzehnter, hat im Gegensatz zu Binder aber in dieser Saison schon gewonnen. Am Saisonende wird Oliveira das KTM-Werksteam verlassen. Für welches Team er 2023 antritt, ist noch offen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.