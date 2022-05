Oliveira: Wir sind nicht enttäuscht, aber unsere Ambition ist höher

Audio-Player laden

Für KTM begann die MotoGP-Saison 2022 verheißungsvoll: Brad Binder fuhr beim Auftaktrennen in Katar als Zweiter aufs Podest; Miguel Oliveira feierte im verregneten Indonesien einen Sieg. Doch das blieben bisher die beiden einzigen Ausreißer nach oben. Denn seither schaffte es KTM nicht mehr aufs Podest.

So waren am vergangenen Wochenende in Jerez nur die Plätze zehn und zwölf drin, was einmal mehr auch auf die magere Quali-Performance der KTM-Piloten zurückzuführen ist. Denn für die ersten zwei Startreihen konnten sich bisher beide nicht qualifizieren.

Ihre Podestplätze fuhren Binder und Oliveira jeweils von Startplatz sieben ein, was ihrem besten Qualifying-Ergebnis der Saison entspricht. In Jerez schafften es beide nicht einmal in Q2, sondern mussten von den Positionen 15 und 21 ins Rennen gehen.

Angesprochen auf die Bilanz der ersten sechs Saisonrennen sagt Oliveira: "Unsere Ambition lässt uns nicht glücklich sein, aber wir geben immer unser Bestes. Das ist die Realität."

"Man kann nicht enttäuscht sein, wenn man sein Bestes gibt. Auch das Team gibt sein absolut Bestes. Sie arbeiten wie verrückt und versuchen alles, um uns an den Rennwochenenden das bestmögliche Motorrad zur Verfügung zu stellen", betont er.

"Wenn wir am Freitag nicht gleich gut zurechtkommen, arbeiten sie hart daran, das zu ändern. Dann nähern wir uns mehr oder weniger einem besseren Setting, aber eben zu spät. Wenn das Bike auf Anhieb funktioniert, ist es natürlich einfacher", weiß Oliveira, der hofft, sich nach dem Test in Jerez verbessern zu können.

In der Herstellerwertung belegt KTM nach sechs von 21 Rennen den vorletzten Platz. Schlechter ist aktuell nur Honda. In der Fahrerwertung liegt Binder an achter Stelle mit 41 Punkten Rückstand auf die Spitze; Oliveira rangiert fünf Zähler dahinter auf Platz zehn.

