Operation notwendig: Alex Rins muss MotoGP-Rennen in Thailand auslassen

Alex Rins wird am kommenden Wochenende nicht beim Grand Prix von Thailand, der auf dem Buriram-International-Circuit stattfindet, dabei sein. Zuletzt musste der Spanier in Australien nach den Freitagstrainings aufgeben. Er hatte auf Phillip Island zwar einen Sturz, aber das war nicht die Ursache.

"Die Schmerzen haben nicht nachgelassen. Wir wissen nicht genau, woher die Schmerzen kommen", meinte Rins am vergangenen Wochenende. Man wusste nicht, ob die Schmerzen vom Schien- oder Wadenbein kamen, die er sich im Frühling in Mugello gebrochen hat.

Am Samstag fuhr er nach Melbourne, um in einem Krankenhaus eine Computertomographie durchführen zu lassen. Anschließend flog Rins zurück nach Europa. Anfang der Woche gab es in Madrid im Krankenhaus Ruber Internacional weitere Untersuchungen.

Dabei wurde ein kleiner Bruch in der Nähe des heilenden Wadenbeins festgestellt, der wahrscheinlich die zusätzlichen Schmerzen verursacht, die er verspürt. Für Donnerstag ist an dieser Stelle eine kleine Operation geplant.

"Ich bin mit der Beurteilung der Ärzte zufrieden", schreibt Rins auf Instagram. "Die Heilung der Verletzung schreitet positiv voran. Wir haben die Ursache für die Schmerzen festgestellt. Mit der Operation sollte das besser werden. Wir arbeiten an einer vollständigen Genesung."

Auch beim 17. Rennwochenende sind somit nicht alle MotoGP-Stammfahrer im Einsatz. Das LCR-Honda-Team wird in Thailand keinen Ersatzfahrer nominieren. Da die beiden Rennen direkt hintereinander stattfinden, ist das laut Reglement auch nicht vorgeschrieben.

Stefan Bradl würde nicht zur Verfügung stehen. Der Deutsche testet Mitte dieser Woche in Jerez. Und auch Iker Lecuona könnte nicht einspringen, denn der Spanier bestreitet an diesem Wochenende das Saisonfinale der Superbike-WM in Jerez.

