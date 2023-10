P9 "wie ein Podium": Alex Rins beim Comeback beste Honda im Rennen

Comeback im zweiten Anlauf gelungen: Alex Rins ist am vergangenen Wochenende in Indonesien erfolgreich in den Rennbetrieb der MotoGP-Saison 2023 zurückgekehrt, nachdem er sein Comeback am vorangegangenen Japan-Wochenende noch vorzeitig hatte abbrechen müssen.

Fast vier Monate lang war Rins außer Gefecht gesetzt, da er am 10. Juni im Sprint des Italien-Wochenendes in Mugello mit seiner LCR-Honda schwer gestürzt war und sich einen doppelten Bruch des rechten Beins zugezogen hatte.

Schienbein und Wadenbein waren gebrochen, weshalb Rins sieben Rennwochenenden komplett verpasst hat. Ende September wollte er für den Grand Prix von Japan in Motegi sein Comeback geben, musste diesen Versuch aber nach den Freitagstrainings abbrechen, weil die Schmerzen beim Fahren noch zu groß waren.

Am vergangenen Wochenende nun hat Rins beim Grand Prix von Indonesien in Mandalika bei großer Hitze das komplette Wochenende bewältigt. Im Sonntagsrennen kam er auf P9 ins Ziel. Damit war der Rückkehrer der bestplatzierte der vier Honda-Fahrer im Feld und hat erstmals seit seinem Austin-Sieg vom 16. April wieder WM-Punkte eingefahren. Entsprechend zufrieden äußert er sich.

27 Runden bei Hitze überstanden - Probleme nach Zielflagge

"Nach all den Monaten zu Hause, ohne Rennen, sondern mit Therapien im Fitnessstudio, ist das Ergebnis für mich mehr wert als ein neunter Platz", sagt Rins und stellt heraus: "Für mich war das wie ein Podium. Nach Monaten im Krankenhaus haben wir all die schwierigen Umstände gemeistert."

FOTOS: Alex Rins beim GP Indonesien in Mandalika

Allerdings gibt Rins auch zu: "Ich hatte große Probleme, die Renndistanz zu überstehen. Nach 13,14 Runden fühlte ich starke Schmerzen, aber immerhin konnte ich die Pace von niedrigen 1:32er-Rundenzeiten halten. Das macht mich glücklich."

Mit seiner Leistung in Indonesien ist Rins nach Monaten ohne Rennen sehr zufrieden Foto: Motorsport Images

"Die größten Probleme mit meinem Bein", so Rins weiter, "hatte ich nach der Zielflagge. Denn während des Rennens war ich so sehr darauf konzentriert, die Pace und die Linie zu halten." Als er nach der Auslaufrunde an die Box kam, kehrten die Schmerzen aber zurück. "Ich konnte nach dem Absteigen vom Motorrad gar nicht stehen. So weh taten mir die Muskeln."

Gestartet war Rins in Mandalika von P21 und somit als Letzter in der Startaufstellung. Im Sprint am Samstag kam er auf P18 ins Ziel und ließ damit lediglich Brad Binder hinter sich. Der KTM-Pilot hatte bei einer unverschuldeten Kollision mit Aleix Espargaro (Aprilia) jede Menge Zeit verloren.

Im Grand Prix am Sonntag ging es für Rins (abermals vom 21. Startplatz) zwölf Positionen nach vorne. Dabei hat er zwar vom einen oder anderen Ausfall im Feld profitiert. Das soll die Leistung des monatelang verletzt gewesenen Spaniers aber nicht schmälern.

Wer fährt 2024 anstelle von Rins für LCR-Honda?

Bei LCR-Honda hat Rins jetzt noch fünf Rennwochenenden vor sich. Für die MotoGP-Saison 2024 hat er mitten in seiner langen Verletzungsphase für das Yamaha-Werksteam unterschrieben. Dort tritt Rins die Nachfolge von Franco Morbidelli an und wird somit Teamkollege von Fabio Quartararo.

Morbidelli fährt 2024 für Pramac-Ducati als Teamkollege von Jorge Martin. Dessen aktueller Teamkollege Johann Zarco würde nach aktuellem Stand der Dinge zu LCR-Honda wechseln und dort die Nachfolge von Rins antreten.

Allerdings könnte sich aufgrund des vorzeitigen Honda-Abschieds von Marc Marquez noch eine Änderung ergeben. Weil im Honda-Werksteam nun für 2024 ein Platz frei wird, ist Zarco einer der Kandidaten. Entscheidet man sich bei HRC für dieses Szenario, dann würde der Franzose nicht für das LCR-Team, sondern für das von Repsol gesponserte Honda-Werksteam starten.

Bei LCR könnte stattdessen Fabio Di Giannantonio fahren, dessen Platz bei Gresini-Ducati von Marc Marquez eingenommen wird. Bestätigt ist bislang nur, dass Marquez zu Gresini wechselt. Wer seine Nachfolge im Honda-Werksteam antritt, wird sich zeigen. Abgesehen von Zarco ist auch Miguel Oliveira, der gegenwärtig für RNF-Aprilia fährt, ein Kandidat.

