Pablo Nieto bestätigt: "Wollen Marini zu Avintia in die MotoGP bringen"

Wer fährt 2021 bei Avintia-Ducati? Nachdem Enea Bastianini MotoGP-Aufstieg mit Ducati bereits bestätigt ist, gilt sein Platz im Satellitenteam als so gut wie sicher. "Wir brauchen noch etwas Zeit, bis wir etwas offiziell verkünden können, aber das ist der Plan", hieß es zuletzt seitens Avintia-Teamchef Ruben Xaus.

Doch wer wird Teamkollege von Bastianini? Eigentlich hat Tito Rabat einen gültigen Vertrag mit Avintia, doch im Hintergrund wird daran gearbeitet, einen weiteren Moto2-Piloten ins Team zu bringen, nämlich Luca Marini. Dies bestätigte nun Marinis aktueller Teamchef Pablo Nieto im Gespräch mit der spanischen 'AS'.

"Wir wollen, dass Luca Marini bei Avintia auf der Satelliten-Ducati fährt, die das einzige verfügbare Motorrad ist", sagt er und macht aus dem bisherigen Gerücht eine klare Absicht. Doch um den Wechsel zu realisieren, müsste Rabat erst einmal Platz machen. Teambesitzer Raul Romero verfolgt diesen Plan allerdings nicht.

Avintia-Teambesitzer: "Werde mit Rabat weitermachen"

"Wir haben einen Vertrag mit Tito Rabat und wir wollen mit ihm weitermachen", sagt er gegenüber 'AS'. "Wir haben das Gefühl, dass er jeden Tag näher kommt, dass ihm nur eine halbe Sekunde fehlt. Darüber hinaus bietet er uns kommerzielle Vorteile."

Und weiter: "Bastianini hat bei Ducati unterschrieben, und wenn sie wollen, dass Marini kommt, dann soll er kommen und wir werden sehen, was mit Rabat geschieht - ob er derjenige ist, der neben Marini fährt und Bastianini durch Ducati umplatziert werden muss. Die Plätze gehören mir, und nächstes Jahr werde ich mit Rabat weitermachen."

Wird Tito Rabat seinen Platz bei Avintia-Ducati doch noch räumen müssen? Foto: Motorsport Images

Keine Teamübernahme durch VR46 zur nächsten Saison

Indes hat sich noch ein anderes Gerücht seinen Weg durch die Medien gebahnt: So wird darüber spekuliert, dass Avintia im kommenden Jahr vom VR46-Team, das bisher nur in den kleinen WM-Klassen unterwegs ist, übernommen werden könnte.

Doch Nieto widerspricht: "Raul und sein Team fahren weiter und dass Rossis Team in der MotoGP ankommt oder dass das für 2021 bereits beschlossene Sache ist, ist heute eine Lüge." In der Vergangenheit hatte Valentino Rossi des Öfteren sein Interesse an einem eigenen MotoGP-Team bekundet, doch bisher scheiterte es am Geld.

