Paolo Bonora bestätigt: Aprilia experimentiert mit Carbon-Chassis

Bis Silverstone verlief die MotoGP-Saison für Aprilia eher unterdurchschnittlich - gemessen an den eigenen Erwartungen. Fuhr der Hersteller aus Noale in der ersten Saisonhälfte des Vorjahres noch regelmäßig aufs Podest, gelang bis zum vergangenen Wochenende nur zweimal der Sprung aufs Treppchen.

Doch beim Grand Prix von Großbritannien schlug die Stunde von Aprilia: Aleix Espargaro schnappte sich auf der letzten Runde Ducati-Konkurrent Francesco Bagnaia, um seinen ersten Sieg seit Argentinien 2022 zu feiern. Tags zuvor war Teamkollege Maverick Vinales im Sprintrennen bereits Dritter geworden.

Ob sich dieser Erfolg auf anderen Strecken fortsetzen wird oder doch eher Silverstone und den Bedingungen geschuldet war, bleibt abzuwarten. Klar ist: Der Abstand zur dominierenden Ducati soll kleiner werden. Daran arbeitet Aprilia auch im Hintergrund.

So kam in der Woche vor Silverstone bei einem Privattest in Misano ein neues Carbon-Chassis zum Einsatz. Am Steuer der Aprilia RS-GP saß Testfahrer Lorenzo Savadori.

Die letzte Marke, die ein solches Chassis aus Kohlefaser in der MotoGP einsetzte, war übrigens Ducati. Es wurde jedoch auf Drängen von Valentino Rossi, der in den Jahren 2011 und 2012 für Ducati fuhr, verworfen und seither nicht wieder eingeführt.

Im Gespräch mit 'MotoGP.com' bestätigte Aprilias Teammanager Paolo Bonora in Silverstone: "Ja, wir haben in Misano ein Carbon-Chassis getestet. Wir experimentieren mit der Steifheit in diesem Bereich anhand des Feedbacks, das wir von unseren Fahrern im vergangenen Jahr und in dieser Saison erhalten haben."

"Wir haben darauf basierend etwas sehr Neues entwickelt. Es geht vor allem darum, das Motorrad leichter zu machen, aber auch darum, eine bessere Bremsstabilität zu finden."

Auf die Frage, ob das Carbon-Chassis auch beim offiziellen MotoGP-Test in Misano am 11. September zum Einsatz kommen könnte, gibt sich Bonora zurückhaltend: "Wir denken darüber nach. Die Kommentare von Lorenzo waren nicht schlecht."

"Aber wir versuchen zu verstehen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um es in Misano direkt den Werksfahrern zu geben, denn es ist nur der erste Prototyp", so der Aprilia-Mann.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.