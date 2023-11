"Pecco" Bagnaia erklärt seine "stark abweichende" Wochenendstrategie

"Ich weiß nicht, ob es unbedingt gut wäre, so weiterzumachen." Das sagt der aktuelle MotoGP-Tabellenführer Francesco Bagnaia in Anspielung auf seine Strategie an den Rennwochenenden. "Meine Strategie während der Sessions weicht einfach ziemlich stark ab von den Strategien der anderen Fahrer", sagt er und erklärt: "Das hilft mir, jedes Mal sehr gut auf das Rennen vorbereitet zu sein".

Bagnaia weiß aber auch: "Der Nachteil ist, dass ich nicht vorbereitet bin, auf den ersten Platz zu fahren, wenn es [im Qualifying] zählt." Weil sich der Ducati-Werkspilot in den Trainings am Freitag und auch im Samstagmorgen sehr lange der Rennabstimmung widmet, ist er am späten Samstagvormittag, wenn es ins Qualifying geht, in der Regel nicht an den zusätzlichen Grip der weichen Reifen gewöhnt.

Deshalb fällt es Bagnaia mit seiner Wochenendstrategie schwerer, bei der Zeitenjagd direkt auf Punkt schnell zu sein, wie es allen voran sein schärfster Konkurrent um den WM-Titel 2023 - Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin - immer wieder zeigt.

Zum bislang letzten Mal auf die Pole gefahren ist Bagnaia Anfang September am Barcelona-Wochenende. In den sechs Qualifyings seither ist allein Martin viermal auf die Pole gefahren. Die anderen zwei Qualifying-Bestzeiten in diesem Zeitraum gingen an die VR46-Ducati-Piloten Marco Bezzecchi und Luca Marini.

Bezogen auf die Rennergebnisse hat Martin an den sechs zurückliegenden Rennwochenenden drei Grands Prix gewonnen und sage und schreibe alle (fünf) Sprints gewonnen. Am Australien-Wochenende auf Phillip Island wurde der Sprint abgesagt. Bagnaia hat in diesem Zeitraum einen Grand Prix gewonnen - in Indonesien, nachdem Martin dort klar in Führung liegend gestürzt ist.

"Vielleicht müssen wir uns etwas anderes überlegen, um auch für die Zeitattacken besser vorbereitet zu sein", sinniert Bagnaia. In der MotoGP-Gesamtwertung 2023 hat der Titelverteidiger bei noch drei anstehenden Rennwochenenden noch 13 Punkte Vorsprung auf Martin.

