"Pecco ist immer noch der Favorit" - Martin rechnet weiterhin mit Bagnaia

MotoGP-WM-Leader Jorge Martin blickt auf ein solides Wochenende in Austin (USA) zurück. Beim dritten Rennwochenende der MotoGP-Saison 2024 fuhr Martin im Sprint als Dritter ins Ziel und kassierte am Sonntag im Hauptrennen wichtige Punkte für P4. Damit festigte der Spanier seine Führung in der Fahrerwertung.

Beim Kampf um den dritten Platz im Grand Prix musste sich Martin in der Schlussphase Ducati-Markenkollege Enea Bastianini geschlagen geben. "In den letzten fünf Runden habe ich meine 100 Prozent herausgeholt, aber dann hatte Enea etwas mehr. Letztendlich ist der vierte Platz nicht das Ergebnis, das ich wollte, aber 20 Punkte aus dem Wochenende sind eine gute Ausbeute", bilanziert der Pramac-Pilot.

"Ich dachte, es würde ein bisschen schlimmer werden, was die körperliche Verfassung angeht", bemerkt Martin. "Ich denke, ich befinde mich im Moment in einer guten Verfassung. Aber natürlich war es mit dem weichen Reifen kompliziert. Ich hatte keine andere Wahl als den weichen, weil ich den Medium nicht ausprobiert habe."

Jorge Martin will Gedanken an die Meisterschaft ausblenden

Nach den drei Wochenenden in Lusail, Portimao und Austin liegt Martin mit 21 Punkten vorn. Auf Weltmeister Francesco Bagnaia, der aktuell nur WM-Fünfter ist, hat Martin bereits 30 Zähler Vorsprung. "Darauf schaue ich im Moment nicht. Ich möchte nicht an die Meisterschaft denken", kommentiert Martin.

"Ich bin aber froh, dass wir schon 80 Punkte haben, das ist eine ganze Menge", erklärt der spanische Ducati-Pilot. "Ich denke, wir müssen zufrieden sein und diese Linie oder diesen Weg beibehalten, denn wir arbeiten gut und konzentrieren uns auf uns selbst und die Verbesserung der Ergebnisse der letzten Saison."

Solides Wochenende: Jorge Martin sammelte in Austin insgesamt 20 Zähler Foto: Motorsport Images

Welche Fahrer Jorge Martin auf der Rechnung hat

Aktuell ist noch nicht klar, wer Martins größter Herausforderer wird beim Kampf um den WM-Titel. "Es gibt eine Menge Fahrer, die um die Meisterschaft kämpfen können", bestätigt Martin. "Ich denke, Pecco ist immer noch der Favorit, weil er letzte Saison gewonnen hat, er ist die Nummer eins."

"Die Konkurrenten sind stark. Wir haben Marc (Marquez), wir haben sogar Pedro (Acosta), der sehr, sehr gut und konstant ist. Wir können uns nie sicher sein. Enea ist das ganze Wochenende über sehr stark. Das Wichtigste ist, dass wir überall schnell sind und wir müssen uns darauf konzentrieren", so Martin.

Luft nach oben gibt es auch noch bei der Desmosedici GP24. Weltmeister Bagnaia klagt über Vibrationen und auch Bastianini wird hin und wieder von Chattering-Problemen geplagt. Martin ist mit dem aktuellsten Modell von Ducati auch noch nicht zu 100 Prozent warm geworden.

In Austin spürte Martin ebenfalls Chattering. "Es war ein bisschen besser. Es trat nur minimal auf. Wir arbeiten sehr intensiv daran", bemerkt er. "Trotzdem fühle ich mich nicht 100-prozentig wohl mit dem Motorrad. Ich hatte ein paar Vibrationen, aber nicht viel. Ich denke, dass ich dadurch vielleicht ein oder zwei Zehntel pro Runde verloren habe."

