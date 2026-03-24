Pedro Acosta nach Brasilien frustriert: "Wir sind einfach zu langsam"

Nachdem Pedro Acosta aus dem MotoGP-Saisonauftakt in Thailand als überraschender WM-Leader hervorgegangen war, ist er die WM-Führung nach dem Grand Prix von Brasilien auch schon wieder los. Für den Spanier war es ein Wochenende, an dem er trotz solider Ergebnisse nie ernsthaft in Podestnähe kam.

Platz neun im Sprint, Rang sieben im Rennen: Zahlen, die auf den ersten Blick ordentlich wirken, im Detail aber die aktuellen Probleme von KTM schonungslos offenlegen. Immerhin: Acosta war mit deutlichem Abstand der beste Fahrer des Herstellers.

Schon nach dem Sprint fand der Youngster klare Worte. Der Hauptgrund für die durchwachsene Performance sei schlicht mangelnde Topspeed gewesen. "Es sieht so aus, als würden wir auf den Geraden extrem viel Geschwindigkeit verlieren", so Acosta.

Selbst im Windschatten könne man kaum mithalten. An Überholmanöver sei unter diesen Umständen kaum zu denken. Dabei hatte sich Acosta eigentlich weiter vorne gesehen.

Probleme mit der Front nicht nur bei Acosta

Sein realistisches Leistungsniveau verortete der Spanier vorab zwischen Rang vier und sechs. Doch ein schlechter Start und ungewohnte Probleme mit der Frontpartie der KTM machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Gerade die Front sei sonst eine Stärke des Motorrads, nun habe man dort jedoch "extrem gelitten".

Laut Acosta betraf dieses Problem nicht nur ihn, sondern alle KTM-Piloten. Besonders deutlich wurde der Vergleich zur Konkurrenz. Während Ducati und Aprilia im Verlauf des Rennwochenendes spürbar zulegten, sei KTM stehengeblieben.

Acosta verweist darauf, dass gleich mehrere Maschinen dieser Hersteller in den Top 10 landeten, während er selbst nur hinterherfahren konnte. "Es ist, wie es ist", resümiert er.

Acosta beklagt vor allem fehlenden Topspeed

In Bezug auf mögliche Ursachen ließ der Spanier wenig Raum für Interpretationen. Auf Hinweise, dass etwa Traktionsprobleme am Kurvenausgang entscheidend sein könnten, wiegelt er ab: "Nein, das Problem ist, dass wir langsam sind. Wir sind einfach langsam." Die Konkurrenz habe sich beim Topspeed schlicht stärker verbessert.

Das Set-up zugunsten einer höheren Endgeschwindigkeit anzupassen, sieht Acosta kritisch: "Wenn wir irgendwo etwas wegnehmen, nehmen wir zu viel weg." Zwar könne er auf eine Runde mit riskanten Linien durchaus schnell sein, doch im Rennen fehle die Basis. "Du brauchst einfach Geschwindigkeit, um zu attackieren."

Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf zeigt sich der KTM-Pilot realistisch. Auf europäischen Strecken wie Jerez oder Le Mans könnten die Defizite weniger stark ins Gewicht fallen. Doch auf Stop-and-Go-Kursen wie Thailand, Brasilien oder auch beim kommenden Rennen in Amerika rechne er weiterhin mit Schwierigkeiten.

Acosta sieht den fehlenden Topspeed als aktuell größte Baustelle bei KTM Foto: Getty Images South America

Gleichzeitig betont der 21-Jährige, dass genau solche Wochenenden wichtig seien, um als Team stärker zu werden. Insgeheim habe er mit solchen Herausforderungen gerechnet.

Auch am Sonntag keine Chance aufs Podest

Und so musste Acosta auch im Grand Prix am Sonntag Schadensbegrenzung betreiben. Zwar habe er mit Blick auf die verkürzte Renndistanz bewusst auf den weichen Hinterreifen gesetzt, um eine Chance im Kampf ums Podium zu haben. Doch letztlich fehlte erneut die entscheidende Geschwindigkeit, vor allem auf der Geraden.

"Nur Martin hat mich in einer Kurve oder beim Anbremsen überholt", erklärt Acosta in dem Zusammenhang. Für ihn steht daher fest, worauf der Fokus liegen muss: dem fehlenden Topspeed. Denn: "Wenn ich keine Chance habe, jemanden zu überholen oder zumindest im Windschatten zu bleiben, wird alles schwieriger."

In der Gesamtwertung rutschte der Spanier von der Führung auf Platz drei hinter das Aprilia-Duo Marco Bezzecchi und Jorge Martin ab. Sein schonungsloses Fazit: "Im Moment haben wir nichts, womit wir irgendjemandem Angst machen können."

Umso wichtiger sei es, das Maximum aus dem vorhandenen Paket herauszuholen, selbst an schwierigen Tagen. Zumindest sieht er das am Wochenende in Brasilien als gelungen.