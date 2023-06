Pedro Acosta strebt mit KTM den Aufstieg in die MotoGP an

Pedro Acosta und KTM werden auch in der Saison 2024 zusammenarbeiten. Das spanische Ausnahmetalent steht bei KTM bis Ende 2024 unter Vertrag, hätte aber eine Ausstiegsklausel anwenden können. Denn im Vertrag ist festgelegt, dass KTM dem 19-Jährigen einen Platz in der MotoGP anbietet. Andernfalls könnte Acosta den Hersteller wechseln.

Acosta schließt aber aus, von dieser Klausel Gebrauch zu machen. "Wir wollen KTM die erste Möglichkeit geben, gemeinsam in die MotoGP aufzusteigen, über die Optionen hinaus, die im Vertrag vorgesehen sind", kommentiert Albert Valera, Acostas Manager, gegenüber 'Motorsport.com'.

"KTM war immer sehr gut zu Pedro, und er ist sehr dankbar dafür", erklärt der Manager des Moto3-Weltmeisters der Saison 2021. Mit dieser Entscheidung ist KTM an der Reihe zu handeln und muss für den Spanier einen Platz in der Königsklasse finden.

Bis zum Frankreich-Grand-Prix im vergangenen Monat hatte KTM erwogen, den 19-Jährigen noch eine weitere Saison in der Moto2 zu behalten, bevor man ihn 2025 befördern wollte (was Pit Beirer dazu gesagt hat). Aber nach Acostas aufeinanderfolgenden Siegen in Mugello und auf dem Sachsenring ist KTM überzeugt, einen Platz in der MotoGP zu finden.

Acostas Management sieht es auch als den richtigen Zeitpunkt an, ihn mit KTM in die MotoGP zu befördern. Der Fahrer möchte das Vertrauen zurückzahlen, das die Marke in ihn setzt, seit er Ende 2020 bei KTM aufgenommen wurde.

Da die Plätze im Werksteam mit Brad Binder und Jack Miller besetzt sind, die beide Verträge bis Ende 2024 haben, scheint KTM zwei klare Optionen zu haben: Acosta in das GasGas-Tech3-Satellitenteam zu stecken, auf Kosten von Pol Espargaro, der noch ein Jahr Vertrag hat, oder Augusto Fernandez, dessen Vertrag Ende 2023 ausläuft.

Eine andere Option, die das KTM-Management anspricht, ist, dass die MotoGP-Verantwortlichen dem Team zwei weitere Startplätze bereitstellen, damit es ein zweites Satellitenteam betreiben kann, um Platz für Acosta und einen weiteren Fahrer zu schaffen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.