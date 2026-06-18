Pedro Acosta: Test für KTM in Brünn trotz Wechsel zu Ducati

Pedro Acosta wird am kommenden Montag in Brünn die KTM RC16 für die MotoGP-Saison 2027 testen. Dabei kommt erstmals der neue 850ccm-Motor zum Einsatz, ebenso Pirelli-Reifen und ein überarbeitetes Konzept mit reduzierter Aero und ohne Ride-Height-Systeme, so wie es das neue Reglement vorsieht.

Besonders bemerkenswert: Der Spanier wird den Prototyp fahren, obwohl er in der kommenden Saison für einen anderen Hersteller, nämlich Ducati, an den Start gehen wird.

Der österreichische Hersteller KTM hat seinen aktuellen Topfahrer dennoch bewusst für den Test eingeplant, um wertvolles Feedback zum neuen Motorrad zu erhalten. Dieses wird 2027 dann in den Händen von Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio liegen, die beide aktuell noch in Ducati-Satellitenteams fahren.

Acosta selbst steht kurz vor der offiziellen Bestätigung als Ducati-Werksfahrer in Bologna. Dort soll er künftig gemeinsam mit Marc Marquez ein hochkarätiges Fahrerduo bilden, das im MotoGP-Feld für große Aufmerksamkeit sorgen dürfte.

Auch Honda setzt beim Brünn-Test auf seine aktuellen Werksfahrer Joan Mir und Luca Marini. Beide sollen ebenfalls erstmals die 2027er-Version der RC213V mit Pirelli-Reifen fahren, obwohl Mir ab der kommenden Saison für Gresini-Ducati startet wird. Marinis zukünftige Position im MotoGP-Feld ist noch offen.

Aprilia plant mit Raul Fernandez

Neben KTM und Honda hat sich auch Aprilia entschieden, einen Fahrer auf den 850ccm-Prototypen setzen, dessen Zukunft woanders liegen könnte, nämlich Raul Fernandez. Neben ihm ist Marco Bezzecchi gesetzt, der seit der Vertragsverlängerung im Februar bereits ein langfristig gebundener Referenzfahrer im Werksteam ist.

Allerdings gilt Fernandez' Testeinsatz noch unter Vorbehalt: Laut Teamangaben ist er bereits in Brünn eingetroffen, fühlt sich jedoch gesundheitlich angeschlagen und unterzieht sich derzeit medizinischen Checks. Sein Start hängt von seiner kurzfristigen Genesung ab. Zudem ist seine Zukunft bei Trackhouse weiterhin ungeklärt, da er bislang keinen neuen Vertrag für 2027 unterschrieben hat.

Bei KTM ist neben Acosta außerdem noch offen, welcher Testfahrer ihn beim 2027er-Test unterstützen wird. Der Hersteller hat Pol Espargaro und Dani Pedrosa nominiert, von denen jedoch nur einer eingesetzt werden kann. Beide sind den 2027er-Prototypen der RC16 bereits im Rahmen privater Tests gefahren.

Für den Montagstest in Brünn darf jeder Hersteller maximal zwei Fahrer an den Start schicken. Vorgesehen sind nach jetzigem Stand folgende Namen:

Ducati: Marc Marquez und Fermin Aldeguer

Yamaha: Toprak Razgatlioglu und Augusto Fernandez

KTM: Pedro Acosta und Pol Espargaro oder Dani Pedrosa

Aprilia: Marco Bezzecchi und Raul Fernandez

Honda: Joan Mir und Luca Marini